شكرا لقرائتكم خبر عن "بنت الناس" أغنية جديدة لـ مصطفى حجاج يطرحها الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان مصطفى حجاج من تسجيل أحدث أغانيه التي ستكون بداية انطلاقته الصيفية بعنوان "بنت الناس" التي كشف منتجها هانى محروسة وقال إنها سوق تُطرح يوم 18 مايو الجارى، وأضاف أنه تعاون فيها مع كل من أسامة عبد الهادى وجوكر وأحمد عبده.



مصطفى حجاج وهانى محروس وعفاف جريس ونيكول وجوهانى

وأعرب المطرب مصطفى حجاج عن سعادته بنجاح أغانيه الأخيرة التى طرحها، وقال فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "الفضل كله يرجع لأمى فهى سر سعادتى في الدنيا، وهى دايمًا مصدر الطاقة والحب والإرادة ليا، وكل الفضل اللى وصلت له ده كان بفضل دعائها لى".

وأضاف حجاج: "الحمد لله قدرت أفرحها وأشرفها وأحصل على أفضل مطرب في 2022 بجوائز الميما، كما وجه حجاج الشكر للمنتج هانى محروس الذى يعتبره شقيقه وصديقه ووش السعد عليه.