شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد المخرجة إنعام محمد على.. أخرجت العديد من روائع الأعمال الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الإثنين، المخرجة إنعام محمد على، بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 15 مايو ولدت فى الصعيد بمحافظة المنيا ثم انتقلت إلى القاهرة وحصلت على ليسانس الآداب عام 1960 من جامعة عين شمس، وتم تعيينها فى نفس العام بالتليفزيون المصرى.

انحازت المخرجة إنعام محمد على للمرأة منذ بداية أعمالها، فبعد حصولها على الماجستير من كلية الإعلام جامعة القاهرة ترقت وأصبحت مديرة إدارة برامج المرأة في الفترة من 1974 وحتى عام 1985.

أخرجت أول مسلسل تليفزيونى عام 1964، ثم أصبحت مديرة إدارة برامج المرأة في الفترة من عام 1974 وحتى عام 1985، ونائبة رئيس قطاع الانتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون بدرجة وكيل وزارة.

حصلت على جوائز عن عدة أعمال عالجت من خلالها قضايا المرأة منها مسلسل أم مثالية ونونة الشعنونة والتى أثارت قضية عمالة الخادمات الصغيرات إلى جانب مسلسل قاسم أمين عام 2002 والذى أحدث ضجة واسعة لتناوله مشروع قاسم أمين عن تحرير المرأة.

تناولت أعمالها الدرامية العديد من السير الذاتية للمرأة التى أثرت فى تاريخ مصر عبر مراحله المختلفة ومن أهمها مسلسل أم كلثوم عام 1999 و ضمير أبلة حكمت عام 1991 للفنانة فاتن حمامة.

أخرجت العديد من روائع الأعمال من بطولة نسائية منها دولت فهمي التى لم يعرفها أحد بطولة الفنانة فردوس عبدالحميد عام 1987 و يوميات امرأة عصرية عام 1987 والسهرة التليفزيونية أم مثالية ومن بين أفلامها التى ناقشت قضايا اجتماعية شائكة وأثارت جدلا فيلم آسفة أرفض الطلاق للفنانة ميرفت أمين ومسلسل هى والمستحيل من أبرز أعمالها ايضاً هو فيلم "الطريق إلى إيلات" التي اخرجته ببراعة شديدة.