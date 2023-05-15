شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ليالٍ لـ باليه كارمينا بورانا على المسرح الكبير ابتداءً من الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن العروض المميزة التى تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة عرضى كارمينا بورانا ورقصات نلتقى بها بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة أحمد فرج وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب مينا حنا ومن إخراج أرمينيا كامل وذلك لمدة أربعة ليالى تبدأ فى الثامنة مساء الخميس، الجمعة، الأحد، الإتنين 18، 19، 21، 22 على المسرح الكبير.

باليه كارمينا بورانا تصميم الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وتييري مالاندين ومستلهم من الأنشودة الشهيرة التى تحمل نفس الاسم للموسيقار الالمانى كارل أورف ويجسد صراعات وتناقضات الحياة المتمثلة فى الخير والشر، الحب والكراهية، والسعادة والألم وتتمحور الفكرة حول دوران عجلة القدر التى تتحكم فيها "فورتونا" ربة الأقدار ففي كل مشهد تتحرك العجلة تتحول البهجة إلى حزن وينقلب الأمل إلى مرارة والعكس.

أما باليه رقصات نلتقى بها تصميم تيرى مالاندين وموسيقى الالمانى الشهير يوهان برامز ويجمع بين الطابع الكلاسيكى والحديث ويتميز بالابهار الحركى والبصرى ويدور حول مجموعة من العلاقات الطريفة بين أربعة شباب وأربعة فتيات يحاول كل منهم التعرف على الآخر ويبرز بعض الطبائع النفسية لابطال العرض والتى تنوعت بين الخجل، التردد، الغرور، التهور والجدية.







جدير بالذكر أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، بدأت تقديم عروضها خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 تحت إشراف المدير الفنى الدكتور عبد المنعم كامل الذى أضاف ليبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شيء.