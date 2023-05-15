شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة ومروان خورى يحييان حفلاً غنائيًا فى العراق الشهر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة والنجم مروان خورى حفلاً غنائيًا في العراق، يوم 30 مايو الشهر الجارى، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه، مؤخرًا والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر دانى خورى.

كما طرحت النجمة كارول سماحة في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

كارول سماحة ومن خلال الألبوم الذي يضم 12 أغنيه تبنت إعادة قضايا الوحدة العربية والهوية مرة أخرى إلى الغناء العربي بعدما غاب عنه هذا الأمر في السنوات الماضية، مفضلًة أن يكون هذا الأمر من خلال كلمات واحد من أبرز الشاعر العرب.

ومن المقرر أن تواصل المطربة اللبنانية كارول سماحة، خلال الأيام المقبلة اطلاق بقية أغاني الألبوم، الذي لقي الإعلان عنه تفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومن الجمهور المختلف، والترحيب بفكرة الألبوم.