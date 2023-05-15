شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث أب فى هوليود.. روبرت دى نيرو يستمتع بوقته بصحبة ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الممثل الشهير روبرت دي نيرو على قضاء تلك الفترة بصحبة أبنائه، فبعدما احتفل مؤخرًا بكونه أحدث أب في هوليود باستقبال ابنه في عمر الـ 79 عامًا، ذهب مؤخرًا في جولة تسوق بصحبة أحد أبنائه الأكبر سنًا وفقًا لما ذكره تقرير لموقع الديلى ميل حينما ظهر وهو يركب سيارته، الذى استقلها ابنه فيما بعد داخل هامبتونز.



روبرت دى نيرو

ورصدت أعين المصورين مؤخرًا الظهور الأول للطفل السابع للممثل العالمى روبرت دي نيرو، والذى تصدر التريندات مؤخرًا بعدما تم الإعلان عن إنجابه بعدما اقترب من عامه الـ 80، وظهر الطفل بصحبة والدته استنادًا لموقع الديلى ميل الذى انفرد بنشر الصور الأولى له.

وذلك بعدما ذهبت الأم تيفاني تشين في نزهة مع طفلها في مدينة نيويورك أمس الأربعاء، وهو لم يتعدِ شهر واحد من العمر.



ابن روبرت دى نيرو

وكانت أعين المصورين قد رصدت الممثل العالمي روبرت دي نيرو أثناء تواجده في الأرجنتين الشهر الماضى، بغرض استكمال تصوير دوره في مسلسل جديد أرجنتيني يشارك فيه خلال الأربع حلقات الأولى ويجسد دور كاتب كبير خلال أحداث العمل الذي تم تصويره في مناطق مختلفة في الأرجنتين ما بين العاصمة بيونيس إيرس وغيرها من البلدان المختلفة هناك.