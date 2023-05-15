شكرا لقرائتكم خبر عن "بيت الروبى" يسجل التعاون الثالث بين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الـ 10 سنوات الماضية، نجد ثنائيات ناجحة سواء في السينما أو الدراما، ولعل أبرز تلك النجاحات، النجمان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، سواء على المستوى السينمائى أو الدرامى، فالثنائى يجتمعان في فيلم جديد بعنوان "بيت الروبى" من المقرر طرحه في دور العرض السينمائى في عيد الأضحى المقبل، ويعد الفيلم التعاون الثالث بينهما، إذ قدما سويًا عدة أعمال نستعرضهما خلال السطور التالية ، وهم كالتالى :

شارك كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز في مسلسل "الاختيار" وقدما سويًا ملحمة مهمة في تسطير التاريخ للأجيال الصغيرة، وشارك في بطولته كل من أحد العوضى، سارة عادل، احمد فؤاد سليم، محمود حافظ، وآخرون، إخراج بيتر ميمى

كما قدما سوياً فيلم "كيرة والجن" والذى حقق رقمًا قياسيًا في شباك التذاكر السينمائى محققاً 105 مليون جنيه، وشارك في بطولته كلا من النجم احمد عز، وهند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتى، رزان جمال، واخرون، إخراج مروتان حامد، وإنتاج سينرجى فيلمز.

يشار إلى أن فيلم "بيت الروبى" يشاربك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج سينرجى فيلمز .