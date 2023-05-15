شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين أصالة وزوجها فائق حسن بمناسبة عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الشاعر العراقي فائق حسن، زوجته النجمة أصالة بعيد ميلادها، وتغزل فيها بكلمات رومانسية، متمنيا لها السعادة و النجاح في حياتها، وكتب عبر حسابه على إنستجرام:" كل عام وأنت معنى الحب وتفسيره عمقه الدافئ الذي لم اكتشفه قبلك والسعادة الابدية التي اعيشها من خلال حنانك شكرا بحجم التفاصيل يا سيدة التفاصيل الرائعة امتلأت حياتي بك حبًا نقيًا لا تشوبه شائبة لك مني كل ما استطيع ولي منك كل امنياتي جوزتي".



زوج اصالة يحتفل بعيد ميلادها

لترد أصالة على رسالته، قائلة:" كتير قبلك كنت خاف من العمر يمرق كنت أحزن قبل عيدي بوقت وبعده وقت شكراً ياعمري الحلو وإلك أنت أوّل إنسان بدّي قلّه ياها لأنك مجموعة أهل وأصحاب خليت لكل يوم بعمري معنى معك عم عيش عمر كتير حلمت فيه بخوفك على ومحبتك العظيمة وطهر قلبك ونبلك شكراً على محبتك اللي غمرتني أمان وراحه وسعادة ونجاح واليوم بقدر أكّد لنفسي إني مابين ولادتي ورحيلي عشت حلم بدعي ربي يديمه ويحفظك لكون بكل عيد أنا بخير".



اصالة ترد على رسالة زوجها بمناسبة عيد ميلادها

وأحيت كل من النجمة أصالة والنجمة إليسا حفلاً غنائيًا، في دولة الكويت، أول أمس وظهرت إليسا بجانب أصالة، وقدما الثنائى مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتهم الرومانسية المحببة لدى جمهورها في الكويت.

وأحيت النجمة أصالة، حفل غنائى الأسبوع الماضى، بجانب بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة، وبدأت بأغنية شكرا ياللي مشرفنا وسط هتاف كبير من الجمهور، وواصلت تقديم مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها التي نالت إعجاب جمهورها.

وقد طرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، الأيام الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، نشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".