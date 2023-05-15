شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يهنئون أسماء أبو اليزيد بخطوبتها: ربنا يسعدك يا عروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد كبير من نجوم الفن، الفنانة أسماء أبو اليزيد بعد خطوبتها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، متمنين لها السعادة في حياتها الجديدة.

وكتبت منى زكى:" مبروك ربنا يسعدك" وقالت نيللى كريم" مبروك يا حبيبتى ربنا يسعدك ويفرح قلبك"، أنا هاجر أحمد، قالت:"يا بخته بيكى مبروك حبيبتى القمر العروسة" وكتب أكرم حسنى "مبروك يا عروسة ".

وكتبت شيماء سيف "مبروك يا حبيبتي ربنا يحفظكم ويسعدكم ويتمم بألف خير" وقالت كارمن بصيبص "ألف مبروك" وقالت مايان السيد "ألف مبروك يا حلوة أنتى " وكتبت آيتن عامر "مبروك حبيبتى "

وقال أحمد زاهر "مبروك " فيما قال عمرو سعد "ألف مبروك ربنا يسعدكم" وقال رانيا يوسف "مبروك حبيبتى ربنا يسعدكم " وكتبت بسمة "مبروك يا حلوة ربنا يسعدكم ".



أحمد زاهر و عمرو سعد



مايان السيد و آيتن عامر و كارمن بصيبص



منى زكى و دياب

وأعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن خطوبتها من مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، ونشرت أسماء أبو اليزيد صور خطوبتها التي تمت قبل يومين وتحديدا يوم 12 مايو.

يذكر أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد في السينما، فيلم "الدعوة عامة" لمحمد عبد الرحمن توتا، الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.



اسماء ابو اليزيد مع خطيبها