شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ويعلق: بقيتى مدموازيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم مصطفى قمر بعيد ميلاد ابنته، حيث نشر صور تجمعها من خلال حسابه على موقع إنستجرام وعلق عليها محاولا اظهار مشاعره نحو ابنته، وكتب "حبيبة قلب بابى ياچوچو ماشاء كبرتى وبقيتى مدموازيل كل سنة وانتى طيبة ياعمرى عقبال مليون سنة سعادة وصحة ونجاح وحسنات كتييير يا أجمل بنوتة على وجه الأرض.. عيد ميلاد سعيد يا جوجو".



مصطفي قم يحتفل بتوفق وابنته الرياضي

وكان قد حل قمر ضيفا على برنامج Walkman، الذى يهتم بمطربى الثمانينيات والتسعينيات، وتقدمه الإعلامية مها السنباطى وهشام حنفى نجم الأهلى السابق على إذاعة أون سبورت إف إم93.7.



مصطفي قمر برفقة ابنته التي تشبه كثير

وكشف قمر خلال حواره لبرنامج Walkman عن بداياته فى الغناء، مشيرا إلى أنه اكتشف موهبته أيام المدارس من خلال العزف بآلة المندولين وبعدها انتقل للعزف بالجيتار ثم الغناء فى مرحلة الجامعة.



مصطفي قمر برفقة ابنته علي العجلة

وقال مصطفى قمر إنه خلال فترة الجامعة تعرف على صديق عمره الشاعر "سامح العجمى" وطلب منه أن يكتب شعرا بـ "اللغة العامية" وبالفعل كتب وقتها أغنية "كان ليا يوم حبيب" وقمت بتلحينها وغنائها.. والمفارقة اننى قدمت هذه الأغنية بعد سنوات للجمهور فى فيلم حريم كريم.



مصطفي قمر وابنته جوجو

كما كشف مصطفى قمر خلال حواره عن كواليس أغنيته الشهيرة "سكة العاشقين"، وقال إنه فى ذلك الوقت كان يرغب فى تقديم أغنية من روح أغانى عبد الحليم حافظ وتكون مدتها قصيرة، وبالفعل اجتمعت مع الشاعر سامح العجمى وعرضت عليه الفكرة حتى توصلنا فى النهاية لكتابة سكة العاشقين التى تعتبر من أهم الأغانى التى خرجت فى فترة التسعينيات.



مصطفي قمر وابنته علي البحر

كما تحدث مصطفى قمر عن كليب أغنية سكة العاشقين، وقال إنه لأول مرة يتم الإستعانة بمخرج سينما فى تلك الفترة لإخراج كليب وهو المخرج "خيرى بشارة" .. وبالفعل قدمنا واحدا من الكليبات المميزة والمختلفة فى ذلك الوقت.



مصطفي قمر وابنته

أما عن الأغنية الشهيرة الليلة دوب فقال مصطفى قمر إن فكرة الأغنية جاءت له من خلال فلكلور سكندرى كان دائما ما يتم ترديد خلاله كلمة "الليلة دوب" فى الأفراح بالاسكندرية .. وعرضت الفكرة على الشاعر سامح العجمى الذى قام ببناء كتابة الاغنية على كلمة "الليلة دوب" .. ووقتها كانت من أنجح الأغانى التى ظهرت فى آخر التسعينيات.



مصطفي قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنته

وعن قلة أعماله الفنية فى الفترة الأخيرة كشف مصطفى قمر أنه دائما ما يبحث عن تقديم عمل مختلف وموسيقى جديدة للجمهور ولا يحب التكرار وهو ما يدفعه للتأنى فى تقديم أعمال جديدة بشكل مستمر .. مشيرا إلى انه يملك أكثر من 40 أغنية جديدة لكن غير مقتنع بأغلبهم باستثناء عدد قليل سيتم طرحهم قريبا ومنهم أغنية " فوق القمر " من ألحان محمد رحيم .. وأغنية " ماشى على جسر الهوى" من ألحان رامى جمال.



مصطفي قمر

وقال مصطفى قمر إنه يشجع الأهلى منذ الصغر وكان يحتفظ بصور كابتن محمود الخطيب فى غرفته .. وكان يستمتع بمشاهدة نجوم القلعة الحمراء فى ذلك الوقت أمثال مصطفى عبده و مختار مختار و صفوت عبد الحليم .. مشيرا إلى ان هؤلاء النجوم كانو من أسباب تعلقه بتشجيع النادى الأهلى.

وكان قد حل قمر ضيفا على برنامج Walkman، الذى يهتم بمطربى الثمانينيات والتسعينيات، وتقدمه الإعلامية مها السنباطى وهشام حنفى نجم الأهلى السابق على إذاعة أون سبورت إف إم93.7.

وكشف قمر خلال حواره لبرنامج Walkman عن بداياته فى الغناء، مشيرا إلى أنه اكتشف موهبته أيام المدارس من خلال العزف بآلة المندولين وبعدها انتقل للعزف بالجيتار ثم الغناء فى مرحلة الجامعة.

وقال مصطفى قمر إنه خلال فترة الجامعة تعرف على صديق عمره الشاعر "سامح العجمى" وطلب منه أن يكتب شعرا بـ "اللغة العامية" وبالفعل كتب وقتها أغنية "كان ليا يوم حبيب" وقمت بتلحينها وغنائها.. والمفارقة اننى قدمت هذه الأغنية بعد سنوات للجمهور فى فيلم حريم كريم.

كما كشف مصطفى قمر خلال حواره عن كواليس أغنيته الشهيرة "سكة العاشقين"، وقال إنه فى ذلك الوقت كان يرغب فى تقديم أغنية من روح أغانى عبد الحليم حافظ وتكون مدتها قصيرة، وبالفعل اجتمعت مع الشاعر سامح العجمى وعرضت عليه الفكرة حتى توصلنا فى النهاية لكتابة سكة العاشقين التى تعتبر من أهم الأغانى التى خرجت فى فترة التسعينيات.

كما تحدث مصطفى قمر عن كليب أغنية سكة العاشقين، وقال إنه لأول مرة يتم الإستعانة بمخرج سينما فى تلك الفترة لإخراج كليب وهو المخرج "خيرى بشارة" .. وبالفعل قدمنا واحدا من الكليبات المميزة والمختلفة فى ذلك الوقت.