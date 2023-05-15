شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجل الشاعر مجدي نجيب إثر أزمة قلبية وتشييع جثمانه بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي فجر اليوم ياسر مجدي نجيب نجل الشاعر مجدي نجيب إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وحرص الشاعر فوزى إبراهيم عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين على نعيه عبر حسابه على "فيسبوك".

حيث كتب فوزي إبراهيم: "خالص العزاء في وفاة ياسر مجدي نجيب، الابن الوحيد لشاعر مصر الكبير مجدي نجيب إثر أزمة قلبية فاجأته ليلة أمس، ربنا يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلي ٱمين".



مجدي نجيب

ومن المقرر أن تشاع جنازة الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد مكاوي بشارع قاسم بالدقي، لدفنه بمقابر أسرته.