شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو ناير ناجي: وجود أوبرا دون جيوفاني بمكتبة الإسكندرية شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المايسترو ناير ناجي قائد أوركسترا مكتبة الإسكندرية تفاصيل تقديم أوبرا دون جيوفاني على مسرح مكتبة الإسكندرية على مدار 3 أيام، بداية من يوم الثلاثاء 18 مايو وحتى الخميس 20 مايو الجاري، موضحا أنه كان هناك تحديات كثيرة واجهتهم أثناء اختيار أوبرا "دون جيوفاني" لتقديمها خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه عرض "كارمن" التي تم تقديمها الموسم الماضي.

وقال ناير ناجي لـ ”الخليج 365”: "بعد النجاح الكبير الذي حققناه بأوبرا كارمن الموسم الماضي، كان هناك تحديا كبيرا، ماذا نعرض بعد كل هذا النجاح، ففكرت في أبجديات الموسيقى الكلاسيكية، ولم أجد أهم من موتسارت لتقديم موسيقاه، ومن هنا وقع الاختيار على أوبرا دون جيوفاني لتقديمها على مسرح مكتبة الإسكندرية.

وتابع: "موتسارت خبير الكتابة للأصوات، واختيار دون جيوفاني بجانب إنها من أشهر العروض العالمية التي لم يتوقف تقديمها من وقت كتابتها، ووجودها في مكتبة الإسكندرية شرف كبير لنا، فهو مشروع فني تعليمي ثقافي".

يذكر أن أوبرا دون جيوفاني من أبرز ما قدَّم موتسارت، وذلك لرصانة صياغتها الدرامية والموسيقية واستمرار عرضها في جميع دور الأوبرا العالمية على مدار 250 عام.

ويهدف هذا الحدث إلى دمج مغنيي الأوبرا العالميين والمهنيين مع طلبة الغناء الأوبرالي بمدينة الإسكندرية، وذلك بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، ومن إخراج الألماني مانويل شميدت وتصميم برنهارد زيجل.



مؤتمر خاص بتقديم أوبرا دون جيوفاني