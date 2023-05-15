شكرا لقرائتكم خبر عن عمل موظف مبيعات وتعرفت عليه داخل الجيم.. تعرف على خطيب أسماء أبو اليزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد خطبتها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب أمس الأحد حيث نشرت صوراً مع خطيبها من احتفالهما بالخطوبة، وفور اعلان الخبر ونشر الصور، انشغل الجمهور بالبحث عن الرجل الذى ارتبطت به أسماء أبو اليزيد، وهل له علاقة بالوسط الفني أم لا وكيف تعرفت عليه وماذا يعمل.

خطيب أسماء أبو اليزيد يدعى محمد الخطيب، وتعرفت عليه داخل إحدى صالات اللياقة البدنيه، وحدث بينهما علاقة صداقة لفترة ثم استلطاف لتتحول هذه العلاقة إلى حب تطورت إلى الأرتباط بشكل رسمى، كما أن محمد الخطيب كان يعمل بأحدى الشركات كموظف مبيعات حتى وصل الى مدير مبيعات ليترك تلك المهنة وينتقل للعمل في اللياقة البدنية.



اسماء ابو اليزيد وخطيبها محمد الخطيب

ولقد هنأ عدد كبير من نجوم الفن، الفنانة أسماء أبو اليزيد بعد خطوبتها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، متمنين لها السعادة في حياتها الجديدة.

وكتبت منى زكى:" مبروك ربنا يسعدك" وقالت نيللى كريم" مبروك يا حبيبتى ربنا يسعدك ويفرح قلبك"، أنا هاجر أحمد، قالت:"يا بخته بيكى مبروك حبيبتى القمر العروسة" وكتب أكرم حسنى "مبروك يا عروسة ".

وكتبت شيماء سيف "مبروك يا حبيبتي ربنا يحفظكم ويسعدكم ويتمم بألف خير" وقالت كارمن بصيبص "ألف مبروك" وقالت مايان السيد "ألف مبروك يا حلوة أنتى " وكتبت آيتن عامر "مبروك حبيبتى "

وقال أحمد زاهر "مبروك " فيما قال عمرو سعد "ألف مبروك ربنا يسعدكم" وقال رانيا يوسف "مبروك حبيبتى ربنا يسعدكم " وكتبت بسمة "مبروك يا حلوة ربنا يسعدكم ".