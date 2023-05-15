شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الفنان السورى الراحل محمد خرماشو بعد 40 عاما من العطاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان السورى محمد خرماشو، أمس الأحد، عن عمر يناهز 71 عامًا، و تستقبل أسرته العزاء لمدة 3 أيام متواصلة، من الساعة السادسة مساء، حتى العاشرة مساء، داخل صالة العزاء في قرية البهلولية.

ومسيرة محمد خرماشو الفنية استمرت لأكثر من 40 عاماً، وتنوعت أعماله بين الكرتونية والتلفزيونية والسينمائية، كما شارك في المسلسل باب الحارة بأجزائه الخمسة، وقدم خلال أحداث المسلسل شخصية "أبوحسن"، وظهر في الجزأين الرابع والخامس كضيف شرف مسلسل باب المراد من إخراج فهد ميري هو آخر عمل درامي ظهر فيه.

وفي التلفزيون قدم العديد من المسلسلات وهم نزار قباني والبركان، وحمام القيشاني والخوالي، وإخوة التراب، وشام شريف والخطوات الصعبة، وهوى بحري وطيبون جدا، وحارة نسيها الزمن وبعد فوات الأوان والسنوات العجاف.

وشارك في المسلسلات المدبلجة منها المسلسل التركى "نور"، وجسد خلال شخصية الجد فكرى كما قدم ما يزيد من70 عملا كارتونى أشهرها "باباي في باباي، والفارس النبيل" وشارك في العشرات من المسرحيات منها : "زوار الليل، وعريس لبنت السلطان، وزيارة الملكة وعطيل وثورة العبيد".