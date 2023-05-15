شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: شاندو لا يحق له الترشح لانتخابات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الله عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والمتحدث باسم النقابة، تعليقا على ما اشيع حول ترشح المطرب شاندو لمقعد نقيب الموسيقيين، إنه لا يحق له الترشح لانتخابات النقابة سواء مجلس النقابة أو النقيب، لأنه يحمل تصريح سنوي رقم 2445، وسدد منذ يومين رسوم التجديد لست سنوات، حيث لم يكن سددها منذ عام 2017.

وأضاف محمد عبد الله، أن حاملي التصاريح السنوية لا يحق لهم الترشح في الانتخابات لأنه لابد أن يكون يحمل عضوية عاملة وهذه العضوية لها شروط منها أن تكون مرت علي عضويته 10 سنوات وأن يكون يعمل في المجال الفني لسنوات بدون انقطاع وغيرها من الشروط.

وكان أصدر نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بيانا صحفيا أكد فيه أن الانتخابات سوف تقام في موعدها خلال شهر أغسطس المقبل، ولا يوجد نية لتأجيلها حتى الآن كما روج البعض.

وقال مصطفى كامل خلال البيان إن هناك عضو مجلس متهم بعدة مخالفات ومحال لنيابة الأموال العامة، هو من يروج لهذه الأخبار بغرض إثارة البلبلة والفتنة بين أعضاء الجمعية العمومية.

وطرح مؤخرًا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة.