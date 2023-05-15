شكرا لقرائتكم خبر عن موسم "بين العيدين".. انتعاشة سينمائية في شهر مايو بـ 4 أفلام دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد شهر مايو أو ما يمكن أن يقال عليه موس "بين العيدين" انتعاشة سينمائية، حيث يطرح خلال هذا الشهر 4 أفلام تتنوع ما بين الكوميديا والأكشن والإجتماعى، وذلك بل حلول موسم عيد الأضحى الذى سيتنافس خلاله الكثير من الأفلام أيضا.

فيلم الصف الأخير

يطرح صناع فيلم "الصف الأخير" بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، بدور العرض يوم الأربعاء 17 مايو، وتدور أحداثه حول سفر تيام لعرض رواية مع فرقته المسرحية، لكنه يتعرض للسرقة أثناء سفره، ويقابل بيومى فؤاد الذى يتورط معه فى العديد من المشاكل، وذلك بهدف استرجاع أمواله المسروقة.

فيلم شوجر دادى

يطرح فيلم "شوجر دادى" بطولة ليلى علوي وبيومى فؤاد في دور عرض السينمات يوم الأربعاء 24 مايو، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.وهو من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد .

فيلم رهبة

يطرح فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوى، بدور عرض السينمات يوم الأربعاء 24 مايو، حيث تدور قصته حول سيد رهبة الذى يعيش في إحدى الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

فيلم 19 ب

يطرح فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب وأحمد خالد صالح وناهد السباعي، بدور عرض السينمات يوم 31 مايو، وتدور أحداثه في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.