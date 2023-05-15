شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يدخل عالم نجوم شباك السينما بعد إيرادات "122 ويوم 13" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النجم أحمد داود عالم نجوم شباك السينما في الفترة الأخيرة وتحديداً منذ تصدره بطولة أفلام والمنافسة في شباك التذاكر، حيث حقق فيلمه الجديد يوم 13 إيرادات بلغت 23 مليون جنيه في أقل من شهر عرض، ليستمر في فرض اسمع كواحد من نجوم الشباك لاسيما وأنه في فيلمه 122 أيضاً الذى سجل أولى بطولاته المطلقة في السينما حقق إيرادات كبيرة وصلت إلى 25 مليون جنيه عام 2019.

وخلال السنوات الماضية استطاع أحمد داود تحقيق نجاحات جيدة في السينما جعلته يتصدر بطولة عدد من الأفلام، حيث برز بشكل كبير في فيلم "ولاد رزق" الجزء الأول عام 2015 واستكمل نجاحه في الجزء الثانى من العمل الذى تم عرضه عام 2019 والذى حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر ولاقت شخصية رجب التي جسدها في العمل اشادات كبيرة، وخلال السنوات الماضية شارك في أكثر من عمل ناجح وبرز فيه، وهو ما دفع شركات الإنتاج السينما تمنحه البطولة المطلقة.



احمد داود من فيلم يوم 13

يذكر أن فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

أما فيلم 122 فتم طرحه في عام 2019 وشارك في بطولته إلى جانب أحمد داود كلاً من طارق لطفى، أمينة خليل، أحمد الفيشاوى، جيهان خليل محمد لطفى، أسماء جلال، تارا عماد، محمود حجازى، صبرى عبد المنعم وضيف الشرف محمد ممدوح، ومن تأليف صلاح الجهينى وإخراج ياسر الياسرى، ودارت أحداثه فى إطار تشويقى رعب.

وفى سياق آخر يستعد أحمد داود لفيلم جديد خلال الفترة المقبلة، بعنوان "هيصة" تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة منهم محمد سلام، أمير المصري، حسن أبو الروس وعدد آخر من الفنانين جاى التعاقد معهم، وتدور أحداث في اطار اجتماعى ميوزيكال حول أحمد داود الذى يجسد شخصية لاعب كرة قدم إسمه فيجو، ويواجه العديد من التحديات في حياته سواء مع فريقه أو مع أصدقائه.