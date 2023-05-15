شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر تخلع عباءة وداد في جعفر العمدة وتتألق في أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلعت الفنانة جورى بكر عباءة شخصية وداد التي جسدتها في مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً استثنائياً، وخصعت لجلسة تصوير جديدة من أجل إحدى المجلات، وظهرت فيها بإطلالة بيضاء لأنيقة وهادئة بعيدة تماماً عن شخصية وداد التى جسدت من خلالها الشر والحقد والتي تسببت في العديد من المشاكل خلال أحداث المسلسل.

وكشفت الفنانة جوري بكر خلال لقاء على قناة cbc، عن سبب تغيير اسمها من "شيماء" إلى "جورى"، قائلة: "جوري اسم عزيز جدا على قلبي، وكانت ابنة لأصدقاء والدي أتوا من السعودية وولدت بيننا، وعجبني الاسم فاخترت جوري، وكان اسم للشهرة، والحمد لله ربنا كرمني، والاسم سمع في كل حتة".

وأضافت جوري بكر: "زوجي أحيانا يناديني شيماء، وعندما يناديني شيماء أعرف إن فيه مصيبة حصلت، وأنا نقطة ضعفي الأكل وأكتر أكلات بحبها سي فود ومحشي كرنب".

وتابعت جوري بكر: "أوافق على تقديم برنامج تليفزيوني إذا عرض عليّ، وأنا أكتر حاجة أحبها في شكلي هي شعري، وأنا عملت مرة واحدة فيلر في شفايفي ومن ساعتها ما عملتش حاجة، وناس كتير قالت لي إني محتاجة عملية تجميل في مناخيري لأنها معووجة وأنا شايفها تمام".

مسلسل جعفر العمدة تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وهو من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



جورى بكر فى جلسة تصوير هادئة



الفنانة جورى بكر



جوري بكر فى أحدث جلسة تصوير



جوري بكر