شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "كيرة والجن" يحصد 10 جوائز بمهرجان جمعية الفيلم فى دورته الـ49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "كيرة والجن" نجاحاً كبيراً فى دور العرض المصرية، وااستطاع خلال فترة عرضه تحقيق إيرادات قياسية بلغت 120 مليون جنيه، ليصبح الفيلم الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

واستمراراً لهذا النجاح، فاز فيلم "كيرة والجن"، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بـ10 جوائز من مهرجان جمعية الفيلم السنوي فى دورته الـ 49، وذهبت جائزة الامتياز فى التمثيل للفنان "كريم عبد العزيز بالإجماع من لجنة التحكيم، بينما حصلت الفنانة "رزان جمال" على جائزة أحسن ممثلة دور ثانى.

وحصد المخرج مروان حامد جائزة أحسن مخرج، وأحسن مؤثرات بصرية للمخرج تامر مرتضي، ومصممة الملابس ناهد نصرالله على جائزة أحسن ملابس، ومهندس الديكور باسل حسام على جائزة أحسن ديكور، بينما حصل "هشام نزيه" على جائزة أحسن موسيقى تصويرية، أما جائزة أحسن تصوير فحصل عليها مدير التصوير"أحمد المرسى"، بينما حصل المهندس "أحمد أبو السعد" على جائزة أحسن مكساج صوت، وحصل أيضا علي جائزة أحسن فيلم عن عام 2022.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.







































