شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Blackberry بـ دور العرض المصرية الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نافس الفيلم الكندي "Blackberry" على جائزة الدب الذهبي لأحسن فيلم في الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، ومن ثم تستعد دور العرض المصرية لاستقبال الفيلم للمخرج مات جونسون، بدء من بعد غد الأربعاء الموافق 17 من مايو الجارى، وذلك قبل عرضه في أوكرانيا والسويد.

فيلم Blackberry مقتبس من كتاب 2015 Losing the Signal: The Spectacular Rise and Fall of BlackBerry من تأليف شون سيلكوف وجاكي ماكنيش، ويشارك فى بطولته جاى باروشيل وجلين هويرتون وكارى إلويس.



Blackberry

تدور أحداث فيلم Blackberry حول شركة الهواتف الذكية الكندية الشهيرة "بلاك بيري"، ذلك الاختراع الذي غير وجه البشرية خلال السنوات الماضية، كما أن "بلاك بيري" أعلى الشركات الكندية من حيث القيمة السوقية، والتي اخترعت أول هاتف ذكي، ونجحوا نجاحًا كبيرًا في العالم كله، ولكنهم سرعان ما انهارت طموحاتهم، بسبب عدم نجاحهم في الاستمرار وسط المنافسة الواسعة للشركات الأحدث منهم، والتي بدورها اتخذت من اختراعهم لبنة لبناء مشاريعهم، ولكنهم سحقوا العلامة التجارية الأم "بلاك بيري".

ويلعب "جلين هويرتون" دور الرئيس التنفيذي المشارك للشركة "جيم بالسيلي" والممثل الكندي جاي باروشيل في دور الرئيس التنفيذي المشارك "مايك لازاريديس"، يأخذ فيلم BlackBerry المشاهدين في رحلة عبر الزمن ليسرد قصة صعود ونجاح واحدة من أبرز شركات الهواتف خلال بداية الألفيات، وحتى الآن، أشاد النقاد الأوائل بالفيلم، وحصل “BlackBerry” على تصنيف 95٪ على Rotten Tomatoes بناءً على 20 تقييمًا.



Blackberry

وتم تصوير الفيلم بين ولاية أونتاريو بكندا، وولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونافس فيلم Blackberry من قبل علي جائزة الجمهور في مهرجان SXSW السينمائي، بينما حصل علي جائزة Sloan Science on Screen Prize، وهي تقدير يحتفي بالتصويرالجذاب للعلم في فيلم روائي طويل، ويتم تقديم الجائزة من خلال شراكة بين المهرجان ومؤسسة Alfred P. Sloan، وهي جزء من مبادرة Sloan Science in Cinema التابعة لمهرجان سان فرانسيسكو السينمائي، وشارك في العديد من المهرجانات الأخري منها مهرجان دابلن السينمائي بإيرلندا، ومهرجان جلاسو السينمائي بالمملكة المتحدة، كما شارك فيما يقرب من 7 مهرجانات بالولايات المتحدة الأمريكية.