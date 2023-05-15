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مي سليم تتعرض لحادث على الدائرى.. وشقيقتها دانا: الحمد لله جت سليمة

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القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة دانا حمدان الجمهور على حالة شقيقتها الفنانة مى سليم بعد تعرضها لحادث سيارة على الطريق الدائرى، وهى فى طريقها إلى تصوير أحد الأعمال الفنية، موضحة لـ"الخليج 365" أن الحادث كان كبيراً، إلا أن العناية الإلهية أنقذت شقيقتها مى وجاءت الصدمات بالسيارة.

 

وأشارت دانا حمدان إلى أن السيارة كان يقودها السائق الخاص، مؤكدة أن مى سليم تتواجد حاليا فى المنزل ولا تعانى من أى كسور أو كدمات. وتحتاج فقط إلى الراحة التامة.

 

طرحت الفنانة مي سليم  مؤخراً، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "يا بنتى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتتعاون في الأغنية مع الشاعر محمود عبد الله والملحن محمدى وتوزيع أحمد أمين. 

وتسجل "يا بنتى" الأغنية الثانية التي تقدمها مى سليم بعد عودتها إلى الساحة الغنائية طوال الـ 4 سنوات الماضية وتحديداً منذ طرحها أغنية "أعلنت الحرب"، حيث طرحت أغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك ألحان محمود أنور توزيع محمد مجدي، وهى أغنية موجهة للبنات والتي دارت فكرتها حول نظرة المرأة للرجل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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