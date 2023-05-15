شكرا لقرائتكم خبر عن مي سليم تتعرض لحادث على الدائرى.. وشقيقتها دانا: الحمد لله جت سليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة دانا حمدان الجمهور على حالة شقيقتها الفنانة مى سليم بعد تعرضها لحادث سيارة على الطريق الدائرى، وهى فى طريقها إلى تصوير أحد الأعمال الفنية، موضحة لـ"الخليج 365" أن الحادث كان كبيراً، إلا أن العناية الإلهية أنقذت شقيقتها مى وجاءت الصدمات بالسيارة.

وأشارت دانا حمدان إلى أن السيارة كان يقودها السائق الخاص، مؤكدة أن مى سليم تتواجد حاليا فى المنزل ولا تعانى من أى كسور أو كدمات. وتحتاج فقط إلى الراحة التامة.

طرحت الفنانة مي سليم مؤخراً، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "يا بنتى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتتعاون في الأغنية مع الشاعر محمود عبد الله والملحن محمدى وتوزيع أحمد أمين.