شكرا لقرائتكم خبر عن مي سليم تتعرض لحادث على الدائرى.. وشقيقتها دانا: الحمد لله جت سليمة والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت دانا حمدان إلى أن السيارة كان يقودها السائق الخاص، مؤكدة أن مى سليم تتواجد حاليا فى المنزل ولا تعانى من أى كسور أو كدمات. وتحتاج فقط إلى الراحة التامة.
طرحت الفنانة مي سليم مؤخراً، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "يا بنتى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتتعاون في الأغنية مع الشاعر محمود عبد الله والملحن محمدى وتوزيع أحمد أمين.
وتسجل "يا بنتى" الأغنية الثانية التي تقدمها مى سليم بعد عودتها إلى الساحة الغنائية طوال الـ 4 سنوات الماضية وتحديداً منذ طرحها أغنية "أعلنت الحرب"، حيث طرحت أغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك ألحان محمود أنور توزيع محمد مجدي، وهى أغنية موجهة للبنات والتي دارت فكرتها حول نظرة المرأة للرجل.
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