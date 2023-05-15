شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان فهد الحيان نجم "طاش ما طاش" بعد تعرضه لأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الفنان السعودي فهد الحيان إثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر ناهز 52 عاماً، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، والصحف السعودية.

واشتهر الفنان فهد الحيان بالأدوار الكوميدية فى المسلسلات الدرامية، وبدأ مسيرته بالتمثيل في عدد من الأدوار الثانوية، إلى أن التقى المخرج منذر النفوري، وطلب الأخير منه العمل فى المسلسل الشهير "طاش ما طاش"، الذى كان سببًا فى معرفة الجمهور به من خلاله.

بحلول عام 2006، افتتح "الحيان" شركة إنتاج خاصة به، خرجت من بوابتها عدة أعمال، منها مسلسل "غشمشم" الذي تصدر بطولته بنفسه على مدار 6 مواسم، شاركته خلال 5 أجزاء منها في البطولة الفنانة هيا الشعيبي.

أعلن الحيان في 28 ديسمبر من عام 2014 اعتزاله التمثيل، مكتفيًا بعمر فني دام 20 عامًا فقط، لكن في وقت لاحق تراجع عن قراره، بظهوره في عدد من الأعمال الكوميدية.