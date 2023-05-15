شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز إنفلونسر مشهور وزوج نور اللبنانية في فيلم بيت الروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كريم عبد العزيز نجم يتمتع بنجومية كبيرة وحب الجمهور، وهو ما يجعل نسبة البحث عن اسمه كبيرة، ومع اقتراب عيد الأضحى يطل النجم كريم عبد العزيز على جمهوره من خلال فيلم "بيت الروبي" والذى سينافس به في هذا الموسم، وهو العمل الذى يجمعه بالنجمان نور اللبنانية وكريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويجسد كريم عبد العزيز ونور دور الزوجين وهو انفلونسر مشهور، بينما يجسد كريم محمود عبد العزيز دور شقيقه الأصغر، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

ويتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث، وكان مقرر التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.



كريم عبد العزيز بوستر فيلم الروبي



كريم عبد العزيز و كريم محمود عبد العزيز من فيلم بيت الروبي