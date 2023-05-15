وزيرة الثقافة: مدينة العلمين الجديدة ملتقى ثقافى ترفيهى ومركز عالمى

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين الاجتماع التنسيقي لمجلس أمناء جائزة العلمين Al Alamein Awards، حضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وقالت خلال الاجتماع إن المهرجان سيكون إنجازا يليق بمصر في كافة المجالات، وأن الوزارة تعمل علي دعمه ورعايته، خاصة أنه ينطلق في بقعة ساحرة هي مدينة العلمين الجديدة، وهي ملتقي ثقافي ترفيهي ومركز عالمي سيجمع نجوم وأبطال العالم، متمنية أن يكون يظهر المهرجان بشكل يليق بثقافة وحضارة مصر.

وقد الاجتماع ضم نخبة من أهم المتخصصين في الفن والرياضة بصفتهم الشخصية والرسمية، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج موسم حافل من الفعاليات المتنوعة تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين يعقد في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين، يقدم تجربة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق، من خلال أجندة متكاملة تحتوي على برنامج غني بالحفلات الموسيقية، وأنشطة رياضية و ترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر،لتكون عناصر جذب لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل الوجهات المرتقبة في العالم.