ودّعت الطفولة وصارت شابة جميلة.. أحدث ظهور لـ جودي ابنة مصطفى قمر في احتفاله بعيد ميلادها! – صورة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 02:43 صباحاً - احتفل الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاد ابنته جودي بطريقته الخاصة التي عبر من خلالها عن حبه الشديد لها.

ونشر مصطفى قمر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور له مع ابنته، منها صورة جديدة وصور أخرى قديمة ليستعيد بها بعض الذكريات.

مصطفى قمر يحتفل بميلاد إبنته جودي

وجه مصطفى قمر رسالة لابنته قال فيها: “قلب بابي ياچوچو ماشاء كبرتي وبقيتي مدموزيل كل سنة وانتي طيبة ياعمري عقبال مليون سنة سعادة وصحة ونجاح وحسنات كتير يا أجمل بنوتة على وجه الأرض”.

تعليقات الجمهور على المنشور

وانهالت عليه التعليقات، وجاءت كالتالي: “ما شاء الله تبارك الله قمر ميكس بينك وبين مامتها ربنا يفرحك بيها هي وتيام” ، “ما شاء الله.. عقبال مليون سنة” ، “كل سنة وانتي طيبة يا جوجو وجميلة زي بابا” ، “مصطفى قمر الصغير نسخة من بابا المحترم ما شاء الله لا قوة إلا بالله”.

جودي هي أصغر أبناء مصطفى قمر، وظهرت معه في مسلسله “فارس بلا جواز” الذي تم عرضه في رمضان 2021 ليكون أول تجربة تمثيل لها.

أحدث لقاءات مصطفى قمر

وكان قد حل “قمر” ضيفا على برنامج Walkman، الذى يهتم بمطربى الثمانينيات والتسعينيات، وتقدمه الإعلامية مها السنباطى وهشام حنفى نجم الأهلى السابق على إذاعة أون سبورت إف إم93.7.

وكشف قمر خلال حواره لبرنامج Walkman عن بداياته فى الغناء، مشيرا إلى أنه اكتشف موهبته أيام المدارس من خلال العزف بآلة المندولين وبعدها انتقل للعزف بالجيتار ثم الغناء فى مرحلة الجامعة.

وقال مصطفى قمر إنه خلال فترة الجامعة تعرف على صديق عمره الشاعر “سامح العجمى” وطلب منه أن يكتب شعرا بـ “اللغة العامية” وبالفعل كتب وقتها أغنية “كان ليا يوم حبيب” وقمت بتلحينها وغنائها.. والمفارقة اننى قدمت هذه الأغنية بعد سنوات للجمهور فى فيلم حريم كريم.

كما كشف مصطفى قمر خلال حواره عن كواليس أغنيته الشهيرة “سكة العاشقين”، وقال إنه فى ذلك الوقت كان يرغب فى تقديم أغنية من روح أغانى عبد الحليم حافظ وتكون مدتها قصيرة، وبالفعل اجتمعت مع الشاعر سامح العجمى وعرضت عليه الفكرة حتى توصلنا فى النهاية لكتابة سكة العاشقين التى تعتبر من أهم الأغانى التى خرجت فى فترة التسعينيات.

كما تحدث مصطفى قمر عن كليب أغنية سكة العاشقين، وقال إنه لأول مرة يتم الإستعانة بمخرج سينما فى تلك الفترة لإخراج كليب وهو المخرج “خيرى بشارة” .. وبالفعل قدمنا واحدا من الكليبات المميزة والمختلفة فى ذلك الوقت.

أما عن الأغنية الشهيرة الليلة دوب فقال مصطفى قمر إن فكرة الأغنية جاءت له من خلال فلكلور سكندرى كان دائما ما يتم ترديد خلاله كلمة “الليلة دوب” فى الأفراح بالاسكندرية .. وعرضت الفكرة على الشاعر سامح العجمى الذى قام ببناء كتابة الاغنية على كلمة “الليلة دوب” .. ووقتها كانت من أنجح الأغانى التى ظهرت فى آخر التسعينيات.

وعن قلة أعماله الفنية فى الفترة الأخيرة كشف مصطفى قمر أنه دائما ما يبحث عن تقديم عمل مختلف وموسيقى جديدة للجمهور ولا يحب التكرار وهو ما يدفعه للتأنى فى تقديم أعمال جديدة بشكل مستمر .. مشيرا إلى انه يملك أكثر من 40 أغنية جديدة لكن غير مقتنع بأغلبهم باستثناء عدد قليل سيتم طرحهم قريبا ومنهم أغنية ” فوق القمر ” من ألحان محمد رحيم .. وأغنية ” ماشى على جسر الهوى” من ألحان رامى جمال.

وقال مصطفى قمر إنه يشجع الأهلى منذ الصغر وكان يحتفظ بصور كابتن محمود الخطيب فى غرفته .. وكان يستمتع بمشاهدة نجوم القلعة الحمراء فى ذلك الوقت أمثال مصطفى عبده و مختار مختار و صفوت عبد الحليم .. مشيرا إلى ان هؤلاء النجوم كانو من أسباب تعلقه بتشجيع النادى الأهلى.

أحدث أعمال مصطفى قمر

يُذكر أن، أخر أعمال مصطفى قمر مسلسل “فارس بلا جواز” الذي عرض في دراما رمضان 2021. وينتمي العمل لنوعية الأعمال الكوميدية، ويشارك في بطولته طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، مصطفى حمزة، راندا عبد السلام، محمد ثروت، ونخبة من النجوم وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.

وكان قد حرص الفنان مصطفي قمر، على دعم ابنه تيام مصطفى قمر في أولى بطولاته السينمائية بفيلم “الصف الأخير” المقرر طرحه منتصف الشهر الجاري.

الجدير بالذكر أن مصطفى قمر يستعد الجزء الجديد من فيلم حريم كريم 2، ويشاركه البطولة في الفيلم مجموعة من نجوم الجزء الأول، منهم بسمة، داليا البحيري، علا غانم وخالد سرحان، كما جرى التعاقد مع مجموعة من الشباب، مثل تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داوود، يوسف عمر كما تظهر فيه شخصيات جديدة.

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