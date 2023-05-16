كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 02:43 صباحاً - قام الفنان المصري محمد رمضان بنشر مجموعة صور له بصحبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عبر حساباته على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب محمد رمضان: ” بنيويورك اليوم تشرفت بلقاء السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين الغالية الحبيبة”. كما تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيها ابو مازن وهو يشيد بفن محمد رمضان العظيم، حسب تعبيره. وقال محمود عباس اثناء استقباله محمد رمضان: “اهلا وسهلا كيف حالك والله منيح اللي شفناك اخيرا زمان ونحن نسمع عنك كل الاخبار الطيبة والفن العظيم”.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني يستقبل محمد رمضان في نيويورك ويشيد بـ “الفن العظيم”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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