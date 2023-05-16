صورة نادرة لـ ماغي بوغصن بعام 1993 قبل شهرتها .. والجمهور: “مستحيل تكون هي”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 02:43 صباحاً - تفاعل عدد كبير من الجمهور مع صور الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، حيث نشرت صورتين لها عندما كانت بعمر الـ 18 عاما.

كما أشاد المتابعين بجمال ماغي وعلقت على الصور: ” لما كان عمري ١٨ سنة وشعري كان كيرلي ستايل سحر “.

ماغي بو غصن في السن المراهقة

وأثارت الصور تفاعلاً كبيراً لدى عدد من المشاهير، فعلقت كل من: رابعة الزيات، ولجين عمران، وأمل طالب وأشادوا بجمال ماغي بو غصن منذ صغر سنها.

ومن بين المعلقين الذين أعجبوا بالصور كان “يامن الحجلي” رفيق دربها في الجزء الثالث من مسلسل للموت والذي ترك لها تعليقاً بإيموجي القلوب.

كما علّق المئات من متابعيها على صورها حيث أبدوا إعجابهم بعفويتها وبراءتها منذ الطفولة على حسب تعبيرهم.

ماغي بو غصن في “كلام نواعم”

وكانت ماغي قد كشفت منذ أيام خلال مقابلة لها ضمن برنامج “كلام نواعم” عن جزء رابع من مسلسل للموت، وقالت أن الشركة المنتجة لم يكن لديها نية إنجاز جزء رابع من المسلسل، ولكن القرار جاء بعد ردة فعل الجماهير حول المصير المأساوي لشخصيتي “سحر وريم” في الحلقة الأخيرة، ما دفع الشركة إلى قرار إنتاج جزء رابع للعمل.

كما شاركت ماغي مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام» أظهر اللحظات الأولى لبداية اللقاء ودخولها إلى الأستديو، حيث نجحت بتفيذ مقلب في مقدمات البرنامج عبر تقمّصها لشخصية سحر، وكتبت: “تقمصت شوي من سحر باستوديو كلام نواعم وعملت مقلب مرتّب بالصبايا، ‎بعتذر منكن يا حلوين.. شيرين وشربل والفريق طلبوا مني أعمل فيكن هيك وأنا عشت الدور”.

ماغي بو غصن في “قمة فوربس الشرق الاوسط”

من جهة ثانية، دُعيت ماغي بو غصن للمشاركة كمتحدثة من لبنان في قمة فوربس الشرق الأوسط للسيدات التي ستنعقد في العاصمة السعودية الرياض من ٢١ أيار/ مايو لغاية الـ ٢٣ منه، برئاسة سموّ الأميرة نورة بن فيصل آل سعود.

وقد وقع الاختيار على الممثلة اللبنانية للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، انطلاقًا من قاعدتها الجماهيرية الضخمة في المنطقة العربية على مرّ السنوات.

وكانت بو غصن قد نشرت عبر مواقعها على وسائل التواصل خبر استضافتها على لائحة المتحدثات في القمة، اللواتي تمّ اختيارهن بدقة من مختلف القطاعات، من ضمنها ريادة الفضاء والترفيه والرياضة والأعمال إضافة الى سيّدات مؤثرات في محيطهن وناجحات في مجتمعاتهن أبرزهن: رائدة الفضاء لمى العريمان، عارضة الأزياء والناشطة حليمة عدن، السبّاحة يسرى مارديني، الرياضية سائقة سيارات السباق دانية عقيل، من بين نخبة من سيدات أخريات ملهمات.

وتشكّل قمة فوربس للسيدات منصة ريادية هادفة تتبادل عبرها النساء مجموعة أفكار في لقاء جامع يشاركن خلاله في مناقشة القضايا الأكثر تأثيرًا وتأمين تواصل في مجتمع متعدد الأهداف بين أجيال يقدن التغيير، وذلك ضمن حلقات نقاشية وجلسات حوار وورش عمل

مسلسل “للموت”

وجود جزء رابع من “مسلسل للموت” أصبح خبراً مؤكداً، بعد إعلان ماغي بو غصن أحد أبطال العمل عن بدء استعداداتها لتصوير الجزء الرابع، وأنه سيعرض خارج السباق الرمضاني.

هذه التصريحات وغيرها، كشفتها ماغي خلال لقائها مؤخراً في برنامج كلام نواعم، وبينت أن الشركة المنتجة لم يكن لديها نية لإنجاز جزء رابع من المسلسل، ولكن القرار جاء بعد التفاعل الكبير الذي بينه الجمهور حول مصير شخصيتي “سحر وريم”، ما دفع الشركة نحو قرار إنتاج الجزء الرابع من العمل.

وأوضحت ماغي أن الجزء الرابع من مسلسل للموت لن يكون 30 حلقة، إنما عبارة عن عدة حلقات فقط، ولن يعرض في السباق الرمضاني في العام القادم 2024.

وعن جديدها في رمضان 2024، قالت ماغي بو غصن: “أنه تستعد لعمل جديد وفكرة جديدة كلياً في موسم رمضان القادم”.

وحقق المسلسل بموسمه الثالث أصداء إيجابية واسعة، حيث تصدرت أحداثه “الترند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودارت أحداث الجزء الثالث من للموت حول “سحر وريم”، بعد أن ظن الجميع وفاتهما، لتعودا ‏من جديد بهويات جديدة وعمل لا يتخلله الخطر، إلا أن القدر يجبرهما على العودة إلى عالمهما مرة أخرى.

وشارك في بطولته كل من: ماغي بو غصن، يامن حجلي، مهيار خضور، دانييلا رحمة، أحمد الزين، كارول عبود وغيرهم.

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