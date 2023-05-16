شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أفيشات فيلم "رهبة - مصنع الكراسى" قبل طرحه فى دور العرض 24 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح فيلم "رهبة - مصنع الكراسى" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي في دور العرض السينمائى يوم 24 شهر مايو الحالي، حيث طرحت الشركة المنتجة الأفيشات الدعائية للفيلم ضمن عمليات الدعاية للعمل الذى تدور أحداثه حول مجرم يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسا على عقب، ليصبح خائفا من الجميع .

ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثانى بين الثلاثى أحمد الفيشاوى والمنتج أيمن يوسف والمخرج رضا عبد الرازق بعد فيلم "ريتسا"، والذى حقق نجاح كبيرا على مستوى النقاد والجوائز، وعرض العام الماضى، حيث كان عبد الرازق مساعدا أول للمخرج، ليخوض من خلال "رهبه" أولى تجاربه الإخراجية.

وعرض لأحمد الفيشاوى مؤخرا فيلم "اشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وشارك في بطولة العمل مصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.