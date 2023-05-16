كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 03:50 صباحاً - كشف الاعلامى العراقى نزار الفارس عن برومو حلقة برنامجه والذى يستضيف فيه الفنانة والاعلامية ياسمين الخطيب والتى ةطلقت فيه عديد من القذائف.
وقالت ياسمين الخطيب عن أنها يمكن أن تتزوج عشرة رجال فى وقت واحد فى حالة أن يسمح الشرع بذلك.
وأضافت أنها ” تعرضت إلى اكتئاب شديد نتيجة مروري بأزمة نفسية وكنت انتحر وهنا تدخل نزار قائلا ولكن الانتحار يدخلك النار لترد ياسمين مستنكرة ذلك قائلة ومن قال أن المنتحر يدخل النار ولا يدخل الجنة.
وأشارت ياسمين الخطيب إلى تعرضها للضرب المبرح من قبل ازواجها وقالت إنها لا تسمع لنصائح رضوى الشربينى وياسمين عز ولو أجبرت على ذلك هتقطع ودنها حتى لا تستمع لهما.
كانت هذه تفاصيل خبر “لو الشرع يسمح سأتزوج عشرة”.. ياسمين الخطيب تصدم نزار الفارس بإجابتها على التعدد.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.