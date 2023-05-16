أمسية للشاعر عبد العزيز جويدة على المسرح الصغير بدار الأوبرا غداً

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ضمن فعاليات برنامجها للنشاط الثقافي والفكري أمسية تحت عنوان ثنائية الشعر والموسيقي، للشاعر عبد العزيز جويدة وتديرها الكاتبة غادة صلاح تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي ويتخللها فقرات غنائية وموسيقية للفنان مصطفى النجدي وذلك في السابعة مساء غدا الأربعاء 17 مايو بالمسرح الصغير.

يشار أن الشاعر عبد العزيز جويدة ولد بمحافظة البحيرة في يناير 1961، حصل علي بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1983، يتميز باسلوب خاص ورؤية متفردة، صدر له 18ديوان شعري منها لاتعشقيني، كاد العشق يقتلني، حين تكونين قلبي يكون، ليس كل النساء سواء، علي وعد بان لا نلتقي أبداً وغيرها.

وضمن فعاليات دار الأوبرا خلال هذا الأسبوع، تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة عرضى كارمينا بورانا ورقصات نلتقى بها بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة أحمد فرج وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب مينا حنا ومن إخراج أرمينيا كامل وذلك لمدة أربعة ليالى تبدأ فى الثامنة مساء الخميس، الجمعة، الأحد، الإتنين 18، 19، 21، 22 على المسرح الكبير.

باليه كارمينا بورانا تصميم الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وتييري مالاندين ومستلهم من الأنشودة الشهيرة التى تحمل نفس الاسم للموسيقار الالمانى كارل أورف ويجسد صراعات وتناقضات الحياة المتمثلة فى الخير والشر، الحب والكراهية، والسعادة والألم وتتمحور الفكرة حول دوران عجلة القدر التى تتحكم فيها "فورتونا" ربة الأقدار ففي كل مشهد تتحرك العجلة تتحول البهجة إلى حزن وينقلب الأمل إلى مرارة والعكس.

أما باليه رقصات نلتقى بها تصميم تيرى مالاندين وموسيقى الالمانى الشهير يوهان برامز ويجمع بين الطابع الكلاسيكى والحديث ويتميز بالابهار الحركى والبصرى ويدور حول مجموعة من العلاقات الطريفة بين أربعة شباب وأربعة فتيات يحاول كل منهم التعرف على الآخر ويبرز بعض الطبائع النفسية لابطال العرض والتى تنوعت بين الخجل، التردد، الغرور، التهور والجدية.