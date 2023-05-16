زواج أحمد السعدني من ممثلة شهيرة حديث السوشيال ميديا.. الفنان ينشر أول صورة من حفل الزفاف! – شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 05:47 صباحاً - تساؤلات عديدة انطلقت بعد انتشار صور من زفاف النجم الشاب أحمد السعدني على الممثلة ندى موسى والتي نشرها الأول -في وقت سابق- عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ومؤخرًا تم تداول الصورة بين بعض الصفحات على نطاق واسع.

حقيقة زواج السعدني وندى موسى

وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت اعجاب عدد كبير من النشطاء، وظن البعض أن السعدني تزوج من ندى موسى، لكن حقيقة تلك الصورة المتداولة أنها من كواليس أحد الأعمال الفنّية التي جمعتهما مؤخرًا.

وقد أثارت صورة “السعدني” وندى موسى جدل كبير بعدما تم تداولها على نطاق واسع مؤخرًا، وقد كشف الفنان عبر حسابه على “إنستجرام” انتهاء تصوير “مسلسل شبر مية” الذي جمعه بزميلته ندى موسى، والذي انتهى بزواجهما خلال الأحداث، معلقًا: “توتا توتا خلصت الحدوته.. #شبر_مية”.

أحمد السعدني وندى موسى – الصورة من كواليس مسلسل شبر مية

شائعات زواج أحمد السعدني

وترددت سابقًا أنباء قوية عن خطوبة الفنان أحمد السعدني من الفنانة مي عزالدين، بعد قصة حب جمعتهما.

وتخرج بين الحين والآخر شائعات بشأن زواج مي عز الدين وأحمد السعدني، وذلك بسبب علاقة الصداقة القوية التي تجمع الاثنين، رغم تأكيدهما أكثر من مرة على عدم صحة هذه الشائعات.

مي عز الدين وأحمد السعدني في صورة تثير الجدل حول زواجهما

تعليق السعدني على شائعات زواجه من مي عز الدين

وكان السعدني قد رد على شائعات زواجه من مي عز الدين من قبل، قائلًا: “علاقتي بمي عز الدين قوية، مي دي أختي .. ومها أمها دي أمي .. والناس دي عشرة سنين طويلة .. وعيش وملح .. واسرارنا عند بعض”.

وتابع السعدني حديثه قائلًا: “معرفش ليه ظهوري مع مي دائما بيثير الجدل، يمكن عشان احنا صحاب، واحنا مجتمع شرقي، ولسه فيه ناس كتير أوي ميفهموش الصداقة بين الذكر والأنثى”.

وأضاف: “احنا صحاب بقالنا 15 سنة، ولو فيه حاجة كان يبقى من زمان، مش معقول واحد وواحدة يقعدوا مع بعض المدة دي كلها ومحدش يعرف عنهم حاجة، ومي عز الدين أختي بجد”.

زوجة أحمد السعدني الحقيقة

وتوفيت أمل سليمان، .زوجة الفنان أحمد السعدني الحقيقة، متأثرة بنوبة قلبية، نقلت بعدها إلى المستشفى، حيث توفيت. في يوم مغادرته، اختار السعدني ولأول مرة التحدث عن حياته الشخصية علنًا، بينما كان يكتب رسائل على حساباته على “فيسبوك” و “إنستجرام” تصف تفاصيل علاقتهما بانفصالهما. من أمل حتي رحيلها.

والتقى السعدني بها عام 2003، وتزوجا بعد ذلك بعامين، وبدأت المشاكل بينهما لأنه رفض تحمل أي مسؤولية. طلقوا أكثر من مرة بعد أن أنجبوا ابنهم الأول (عبد الله). ثم تزوجا ورُزقا بطفلهما الثاني (ياسين)، واشتد التوتر بينهما حتى انفصلا.

أحمد السعدني في مسلسل «سره الباتع»

وعلى الصعيد الفني، يشارك الفنان أحمد السعدني هذا الموسم الدرامي رمضان 2023، عبر بوابة مسلسل «سره الباتع»، وتعاون للمرة الأولى مع المخرج خالد يوسف، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال شخصية «السلطان حامد» التى يلعبها فى المسلسل.

أحداث مسلسل سره الباتع:

مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصرية تاريخية أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني.

أبطال سره الباتع:

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي،وأحمد السعدني وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاحعبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

مسلسل سيب وأنا سيب :

ورد أحمد السعدني على أحد متابعيه خلال خاصية ستورى على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، بشأن موعد عرض مسلسله الجديد سيب وأنا سيب، الذي يشارك فيه بجانب الفنانة هنا الزاهد، حيث قال: غالبًا هيتعرض بعد رمضان إن شاء الله.

مسلسل “سيب وأنا أسيب” مكون من 10 حلقات وهو من بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد ومن إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبو الريش، وكان طاقم العمل كان قد بدأ التصوير منذ فترة قليلة ليستعدون لعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية في الفترة القادمة.

آخر أعمال أحمد السعدني :

ويعد مسلسل بطلوع الروح، آخر أعمال أحمد السعدني، الذي عرض في موسم رمضان 2022 الماضي ويشارك في العمل مجموعة كبيرة الفنانين، أبرزهم: الفنانة إلهام شاهين والفنانة منة شلبي، ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم، ودارينا الجندي وأيمن عزب وعزت زين وري نصر الدين وجلال العشري وسميرة الأسير ومحمود فارس وهاجر السراج، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.

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