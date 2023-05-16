بالصورة – في ظهور نادر “سهر الصايغ” تخطف الأنظار مع خطيبها الدكتور… تعرّفوا عليه!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 05:47 صباحاً - رصدت عدسات الكاميرات ظهور خاص للفنانة المصرية الشابة سهر الصايغ برفقة خطيبها طبيب الأسنان صلاح العباسي أستاذ جراحة وتجميل الأسنان في مستشفى القصر العيني.

سهر الصايغ وخطيبها طبيب الأسنان

نادراً ما تظهر الفنانة سهر الصايغ في الحفلات والمناسبات لذا كان حضورها هذا الزفاف لافتاً للأنظار خلال حضورهما حفل زفاف المخرجة سعاد إبراهيم جمال أبو عميرة على المخرج محمود شكري أبو عميرة.

سهر الصايغ وخطيبها في أحدث ظهور

إطلالة سهر الصايغ في المركز الكاثوليكي

وسبق أن كُرمت الفنانة سهر الصايغ في الحفل الختامي لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما بجائزة أفضل ممثل عن دورها في فيلم الباب الأخضر.

وكان يترأس هذا المهرجان الأب بطرس دانيال وأقيمت فعاليات الختام في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان وشهد الحفل توزيع الكثير من الجوائز على الفائزين من الأفلام المُشاركة لهذه الدورة.

وحضرت الصايغ فعاليات المهرجان الختامية بإطلالة مميزة حيث ظهرت بفستان طويل مصنوع من الشيفون ووضعت مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها الرقيقة واعتمدت تسريحة شعر قصير.

وقدمت الحفل الإعلامية لميس سلامة وحضره العديد من نجوم الوسط الفني مثل الفنانة سميرة أحمد، والفنانة سهر الصايغ، والفنان مجدي كامل، والفنانة مي الغيطي ووالدها الكاتب محمد الغيطي، وآخرون.

سهر الصايغ في «بابا المجال»

يُذكر أن سهر الصايغ شاركت في موسم دراما رمضان 2023 الماضي في مسلسل “بابا المجال” في الذي قام ببطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم مصطفى شعبان، وشاركه كل من باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبه حسن، فرح يوسف، تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وتصدر في أيام كثيرة ترند مواقع التواصل.

خطوبة سهر الصايغ

وكانت الفنانة الشابة سهر الصايغ صاحبة ال (32 عامًا) قد أعلنت خطبتها مؤخرًا، في حفلة عائلية بسيطة وبعيدًا عن وسائل الإعلام.

ونشرت سهر عبر موقع تبادل الصور على «إنستجرام» صورة جمعتها مع خطيبها وعلقت عليها «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أسأل الله أن يتم لنا الخير»،

وظهرت الفنانة سهر الصايغ في حفل خطوبتها بإطلالة جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات بارزة.

من هو خطيب سهر الصايغ؟

خطيب الفنانة سهر الصايغ هو زميلها من خارج الوسط الفني، وهو طبيب الأسنان صلاح العباسي، أستاذ جراحة الفم وتجميل الأسنان والوجه والفكين بالقصر العيني، وعضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان

الجدير بالذكر، أن سهر الصايغ، تخرجت من كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، وتمارس المهنة حتى اليوم بجانب التمثيل، دون أن يكون لها عيادة خاصة.

وأكدت سهر الصايغ فى أحد لقاءاتها التليفزيونية أنها لن تترك مهنة الطب فى المستقبل وستعمل على فتح عيادة خاصة بها وذلك بجانب عملها فى التمثيل، وأشارت إلى أن الوسط الفنى به العديد من الأطباء مثل الدكتور يحيى الفخرانى وعزت أبو عوف وكريم فهمى، مشدده على اعتزازها بـ”مهنة الطب”.

آخر أعمال سهر الصايغ

وعلى جانب آخر، تعيش سهر الصايغ حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، من بينهم مسلسل المداح الجزء الثاني والذي تدور أحداثه حول سلسلة من الأحلام الغريبة تراود صابر المداح والذي يجسد دوره الفنان حمادة هلال بطل العمل، ويتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر على أعتاب حرب جديدة سيخوضها مع الجن.

عرض “فيلم الباب الأخضر” لسهر الصايغ على منصة watch it خلال الأيام الماضية، حيث يعد من أعمال المنصة الأصلية، والفيلم آخر سيناريوهات الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراح رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ وحنان سليما.

وتدور أحداث فيلم “الباب الأخضر” خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم وما يترتب عليه من عواقب وخيمة، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم “الباب الأخضر” قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.

وتشهد الفنانة سهر الصايغ تنوعًا كبيرًا في الأعمال الفنية، ويوجد عدد كبير من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، من بينهم مسلسل الطاووس، الذي عرض في الماراثون الرمضاني، بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، جمال سليمان، مهند حسني، رانيا محمود ياسين، أشرف مصيلحي، ومن تأليف كريم الدليل، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

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