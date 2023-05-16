شكرا لقرائتكم خبر عن لقبت بسلطانة الطرب واسمها الحقيقى زكية.. ذكرى ميلاد منيرة المهدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنانة منيرة المهدية، حيث أنها من مواليد 16 مايو اشتهرت بلقب سلطانة الطرب، وهي أول سيدة تقف على خشبة المسرح في مصر والوطن العربي وأول مغنية عربية سجل لها أسطوانات موسيقية.

اسمها الحقيقى زكية حسن منصور، ولدت فى قرية "مهدية" التابعة لمحافظة الشرقية فى عام 1885 عاشت يتيمة فربتها أختها التى اصطحبتها معها إلى الإسكندرية بالصدفة شاهدها صاحب مقهى فى القاهرة فعرض عليها العمل لديه، فوافقت وغير اسمها إلى منيرة المهدي

وبعد حوالي العام من قدومها للقاهرة كونت فرقة استعراضية خاصة تحمل اسمها، وملهي بمسرح كبير يتوسط القاهرة، وأطلق عليه "نزهة النفوس" والذي أطلقت عليه الصحافة "هواء الحرية".

سافرت منيرة المهدية فى رحلات فنية للعديد من الدول العربية، وحازت على إعجاب الجماهير العربية فى كل أنحاء الوطن العربى، حتى أن إحدى شركات الدخان السورية قامت بطبع صورتها على السجائر التى أطلقوا عليها سجائر منيرة.

لعبت منيرة المهدية دورا وطنيا وسياسيا حفظه لها التاريخ، ففى الفترة التى أمر فيه الإنجليز خلال ثورة 1919 بإغلاق المقاهى، لم يتجرأ أحد على إغلاق مقهاها لما عرف عنها من قوة، فاستغلت الفرصة لتقديم أغان وطنية تحرض على الاستقلال مثلت منيرة المهدية فيلما واحدا فقط هو الغندورة المأخوذ عن إحدى مسرحياتها، والذى عرضته السينمات فى عام 1935.