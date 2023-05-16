شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال ينتهى من تسجيل أغنية "متحملانى" ويطرحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان حمادة هلال من تسجيل أغنية سنجل جديدة بعنوان "متحملانى" من كلمات والحان مصطفى شكرى وينوى حمادة من طرحها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والتفاصيل النهائية، حيث انه قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

كان قد حل النجم حمادة هلال ضيفا على برنامج ملوك التريند الذى يعرض على "تليفزيون الخليج 365"، ويقدمه عادل عبد الله، وخلال حواره بالحلقة تناول هلال الحديث عن أزمته الأخيرة التى تناولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعى التى كانت بينه وبين النجم تامر حسنى بسبب أغنية "عيش بشوقك"، وقال حمادة "أنا مش زعلان من تامر لأنه حبيبى وأنا طلبت من إعداد البرنامج وقتها أن يحذفوا هذا الكلام ولم يحدث وأنا فضفضت وخلاص ومش زعلان من تامر ولو زعلته ما يزعلش منى وإحنا حبايب".

يذكر أن حمادة هلال يغيب عن السينما منذ 5 سنوات حيث كان آخر أفلامه "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، ايناس على وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.