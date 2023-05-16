شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت الغناء منذ الصغر وأصبحت من أهم نجمات الغناء.. عيد ميلاد نانسى عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الثلاثاء النجمة اللبنانية نانسى عجرم بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 16 مايو، والتى بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسى عجرم، فى قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

تابعت نانسى نجاحها فى ألبوم "آه ونص" عام 2004 الذى لاقى انتشارًا شعبيًا باهرًا، وفى عام 2006 طرحت ألبوم "يا طبطب ودلع" الذى صوّرت منه خمسة كليبات آخرها "إحساس جديد" الذى حمل رسالة إنسانية لذوى الاحتياجات الخاصة.

حازت نانسى عجرم على جائزة الموركس دور لأربع مرات، كما وحازت من مجلة News Week العالمية على جائزة أفضل شخصية مؤثرة فى الوطن العربى من بين أربعين شخصية عربية مرموقة.

طرحت النجمة نانسى عجرم أغنية فيلم "شوجر دادي" وتحمل عنوان "آخر إصدار"، وذلك قبل أيام من انطلاقه بدور العرض المصرية في 24 مايو، فيما ينطلق فى باقى الدول العربية يوم 25 مايو.

وخلال هذا العام طرحت نانسى عجرم، أكثر من أغنية جديدة و أحيت حفلات عديدة فى الوطن العربى و فى الولايات المتحدة الأمريكية، و الأغانى هي "يا عيد"، احتفالاً بالكريسماس والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وكليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وأغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.