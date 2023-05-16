شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب تجمع بيومى فؤاد وأيتن عامر في فيلم "مندوب مبيعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنانان بيومى فؤاد وأيتن عامر تصوير فيلم مندوب مبيعات في دبى بعد استكمال تصويره الأسبوع الماضى، وتدور أحداث الفيلم حول بيومى فؤاد الذى يعمل في دبى ويعانى من فشل العلاقات العاطفية والتي لا تكتمل بالزواج دائماً حتى يتعرض على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.

وفى سياق آخر ينتظر بيومى فؤاد طرح فيلمين جديدين خلال شهر مايو الجارى، الأول هو "الصف الأخير" المقرر طرحه بعد غد الأربعاء 17 مايو ويشارك في بطولته تيام قمر ياسر الطوبجي، وقصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن، وإخراج شريف محسن، و"شوجر دادى" المقرر طرحه يوم 25 مايو، ويشارك في بطولته ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدي الميرغني، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وتامر هجرس وجوهرة.

أما أيتن عامر فيعرض لها حالياً فيلم "ساعة إجابة" بطولة كل من غادة عادل، سوسن بدر، نجلاء بدر، شريف سلامة، انتصار، إيمان السيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال، الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا، ومن تأليف محمد خضر وشيرين علاء، وإخراج مصطفى أبو سيف.