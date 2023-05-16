شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال سينمائية كللت بالنجاح جمعت محمد إمام وياسمين صبري قبل "أبو نسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت النجم محمد إمام الأنظار خلال الأيام الماضية، بعد تشويق جمهوره من خلال نشر صورة بـ "لوك مختلف" حيث ظهر بكرش وعلق قائلاً: " "استنوا فورمة فيلم ابو نسب، الواحد تعب اوي علشان يوصلها.. قريبا ان شاء الله في جميع السينمات"، كما أن وجود النجمة ياسمين صبري معه بالعمل يجعله أكثر تشويقاً، فهذا ليس العمل الأول الذى يجمعهما.

جحيم في الهند

حقق النجمان محمد إمام وياسمين صبري، نجاحاً كبيراً منذ 9 سنوات، حيث اجتمع الثنائى بأولى أعمالهم السينمائية سوياً في فيلم "جحيم في الهند"، والذى تدور أحداثه في اطار كوميدي حول توكيل فرقة قوات خاصة لإنقاذ السفير المصري بدولة الهند بعد اختطافه، لكن المفاجأة تحدث حينما يكتشف بطل الفيلم أن من تم استدعاؤهم لهذه المهمة ليسوا أعضاء فرقة قوات خاصة، بل إحدى فرق العزف الموسيقي.

ليلة هنا وسرور

كلل الثنائى هذا النجاح بعمل سينمائى جديد بعد عامين، حيث خاض التجربة مرة أخرى عام 2018 من خلال فيلم "ليلة هنا وسرور"، والذى تدور أحداثه حول رضا نصاب محترف يعود من إيطاليا لسرقة تمثال أثري، وينتحل شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور أبو الدهب)، ويتعرف على الفتاة هنا ويتزوج منها، ويوهمها بأنه يعمل لدى المخابرات المصرية، وأن الموساد يتعقبه لسرقة التمثال، في الوقت ذاته يتربص به زعيم العصابة الحاج الضو ليسرق نفس التمثل.

أبو نسب

ينتظر النجمان محمد إمام وياسمين صبري، أحدث أفلامهم المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة وهو فيلم "أبو نسب"، حيث تجسد ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم شخصية لايف كوتش "مدربة تنمية بشرية" كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.