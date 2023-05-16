شكرا لقرائتكم خبر عن مي سليم بعد نجاتها من حادث على الدائرى: شوفت الموت بعينى وربنا سترها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة مي سليم على طمأنة جمهورها بعد تعرضها، أمس، لحادث تصادم بسيارتها على الطريق الدائرى وتحطم سيارتها، قائلة فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أول كلمة لازم أقولها بعد أن شوفت الموت بعينى الحمد لله والشكر لله".

مي سليم تابعت: "فى لحظة كنت هموت فيها، لكن عناية ربنا أنقذتنى، الموضوع صعب لما تكون ماشى فى أمان الله فى لحظة تلاقى الدنيا كلها بتخبط فى بعض والسيارات بتدمر طبعا الموضوع صعب جدا، وكل الشكر لكل من حاول الاطمئنان عليا ووصلنى سؤال كل واحد ودعاء الجميع وربنا يسترها عليكم جميعا".

مي سليم تطرح أحدث أغنياتها

كانت قد طرحت الفنانة مي سليم مؤخراً أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "يا بنتى"، على موقع "يوتيوب" وتتعاون فى الأغنية مع الشاعر محمود عبد الله والملحن محمدى وتوزيع أحمد أمين.

وتسجل مي سليم "يا بنتى" الأغنية الثانية التي تقدمها مى سليم بعد عودتها إلى الساحة الغنائية طوال الـ 4 سنوات الماضية وتحديداً منذ طرحها أغنية "أعلنت الحرب"، حيث طرحت أغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك ألحان محمود أنور توزيع محمد مجدي، وهى أغنية موجهة للبنات والتي دارت فكرتها حول نظرة المرأة للرجل.