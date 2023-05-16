شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى فى أولى جلسات التصوير بمهرجان كان بيد مكسورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم إصابة يدها، بدأت النجمة منى زكى الاستعداد لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائى، حيث نشرت من خلال حساب الإنستجرام الخاص بها صورا لها أثناء استعدادها حضور المهرجان فى دورته الـ76.



مني زكي في مهرجان كان



مني زكي في مهرجان كان



مني زكي في مهرجان كان

وظهرت منى زكى، خلال الصور، بفستان أسود قصير ساحر بسيط مع ربط شعرها ومكياج حدد ملامح وجها و"جبيرة جبس" فى يدها بعد إصابتها منذ أيام بكسر فى يدها اليسرى.

وعلى جانب آخر يجتمع النجم محمد هنيدى مع بطلتى الفيلم الأيقونى صعيدى فى الجامعة الأمريكية، منى زكى وغادة عادل فى السينما مجدداً هذا العام وذلك بعد 24 سنة من عرضه، حيث يشارك منى زكى فى فيلم بعنوان الجواهرجى والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، فيما يقابل غادة عادل فى فيلم جديد يحمل اسم البريمو والذى انطلق تصوير أول مشاهده منذ أيام.

المفارقة أن محمد هنيدى فى الفيلمين يظهر متزوجا من منى زكى وغادة عادل، بعدما شهد فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية قصتى حب جمعته بالثنائى، حيث كانت منى زكى تحبه من طرف واحد فى بداية الأحداث، وهو كان يحب غادة عادل من طرف واحد أيضا، إلى أن اختار منى زكى فى نهاية الفيلم بعدما اكتشف حبها له لشخصه ووقوفها بجانبه فى محنته.

محمد هنيدى ومنى زكى فى كواليس الجواهرجى

فيلم "الجواهرجى" يتبقى فيه يومان تصوير ويتم الانتهاء من آخر مشاهده تمهيداً لطرحه في دور العرض، والعمل يشارك في بطولته لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، عارفة عبدالرسول وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، أما فيلم البريمو فهو تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد وبطولة محمد هنيدي غادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

يذكر أن فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية يعد واحداً من أهم الأفلام في السينما المصرية، اذ أحدث طفرة كبيرة في السينما وشباك التذاكر وقت عرضه، شهد على انطلاق جيل كامل في عالم السينما، وكان من بطولةمحمد هنيدى، منى زكى، أحمد السقا، غادة عادل، هانى رمزى، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أميرة فتحى، سهام جلال، هشام المليجى، طارق عبد العزيز، محمود عبد الغفار، أحمد منير، شريف حمدى وتأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.