شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة عن عادل إمام: توأم روحى وكأننى خلقت لأكون معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "توأم روحى وكأننى خلقت لأكون معه" بهذه الكلمات وصفت النجمة لبلبة ثنائياتها المميزة مع الفنان الكبير عادل إمام، فمنذ أكثر من 50 عاما كان الظهور الأول للنجمين معا من خلال فيلم "إجازة بالعافية" عام 1966، ليشاركا بعدها فى 10 أعمال سينمائية أخرى، أصبحا من خلالها ضمن أشهر الثنائيات الفنية فى السينما المصرية.

وتحرص لبلبة فى كل مناسبة على الحديث عن تعاونها مع عادل إمام، الذى نحتفل هذه الأيام بعيد ميلاده الـ83، وكواليس الأعمال التى جمعتهما، وخلال إحدى الحوارات التليفزيونية أشارت: "عادل إمام عشرة طويلة وحلوة، مفتكرش إنه ضايقنى أو حاجة زعلتنى منه طول مشوارى الفنى معاه"، متابعة: "ليا ذكريات جميلة مع كل الأعمال اللى جمعتنى به، فهو توأمى الروحى، ربنا خلقنى عشانه وعشان أكون معاه، فينا من بعض كتير، وكنا بنحس ببعض وإحنا شغالين".



عادل إمام ولبلبة

كما ذكرت أنها تعلمت من عادل إمام عدم الوقوف لرؤية نفسها بعد الانتهاء من المشهد، وترك الأمر للجمهور، حيث حكت أحد كواليس المشاهد التى جمعتهما، قائلة إنه بعد انتهاء المشهد ذهب الممثلون لرؤيته ورؤية أنفسهم، وعندما رغبت هى الأخرى فى رؤيته، ناداها عادل إمام ونصحها بعدم فعل ذلك مبررا: "الفنان عمره ما هيرضى على نفسه".

وأوضحت أن دخلوها لعالم الدراما التليفزيوينة لأول مرة كان عن طريق الزعيم خلال مسلسل "صاحب السعادة"، قائلة: "هو أول واحد دخلنى التليفزيون والدراما، ولما طلبنى أول مرة فى التليفزيون فى صاحب السعادة، ما رفضتش لأنى واثقة فيه، وهو قالى زى ما نجحنا مع بعض فى السينما هننجح فى الدراما".