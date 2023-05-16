شكرا لقرائتكم خبر عن 35 عاما على عرض فيلمى "نشاطركم الأفراح" و"امرأة للأسف" لـ يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر، اليوم الثلاثاء، 35 عاما عرض فيلمين للنجمة يسرا فى نفس العام، وهما "نشاطركم الأفراح" و"امرأة للأسف"، والفيلمان تم عرضهما فى نفس التوقيت 16 مايو 1988.

فيلم "نشاطركم الأفراح" من بطولة، يسرا وسمير صبرى وتحية كاريوكا وأحمد بدير وحسن مصطفى ونعيمة الصغير ومن تأليف محمد صفاء عامر وإخراج محمد عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم حول مختار الذى يحاول أن يتمم زواجه من خطبيته سامية، لكن ما يقف فى طريقهما على مدار 8 سنوات هو عدم عثورهما على شقة مناسبة، باﻹضافة إلى مضايقات حماته المستمرة.

والفيلم الثانى امرأة للأسف، من بطولة يسرا وكرم مطاوع وصلاح ذو الفقار وسامى العدل وإخراج نادية حمزة وتأليف هبة العلايلى وسيناريو نادية حمزة.

تدور أحداث الفيلم حول أختين يتيمتين توأم نادية وهبة (يسرا)، كل منهما تختلف عن الأخرى حيث هبة عاقلة بينما نادية متحررة ومندفعة لا يهمها إلا كيف تصبح ثرية بأي شكل، وبينما هبة معجبة بدكتورها في الجامعة تتعرف نادية على خالد في المصعد لتكتشف أنه يعمل في الشركة التي تتقدم للعمل بها، والتي يرأسها صلاح ذو الفقار تحاول كل منهما تحقيق غايتها والوصول إليها.