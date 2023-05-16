شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد أحمد شوقى أول عربى فى لجنة تحكيم النقاد بـ سكرين إنترناشيونال البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الناقد الفنى المصرى أحمد شوقى عن اختياره ليكون عضو لجنة تحكيم النقاد الخاصة بمجلة سكرين إنترناشيونال البريطانية، كـ أول عربى، خلال مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ 76.



أحمد شوقى

وأعلن شوقى عن الأمر من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور إنستجرام، حيث علق قائلا: "سعيد لاختيارى لأكون أول عربي يشارك في لجنة تحكيم النقاد الخاصة بمجلة سكرين إنترناشيونال البريطانية العريقة في مهرجان كان 76، مع أسماء كبيرة في عالم النقد ووسائل إعلام بحجم ذا جارديان ولوس أنجلوس تايمز ولو موند وتليجراف".



أحمد شوقى



أحمد شوقى

وتبدأ اليوم الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى الدولى، وتستمر حتى 27 مايو الجارى، على أن تبدأ فى تمام الساعة 9.30 مساء بالتوقيت الفرنسى، و8.30 مساء بالتوقيت المصرى، ويشارك نحو 35 ألف مشارك من حول العالم فى الحدث الذى سيقام فى فرنسا، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد ثلاث دورات من الاحتياطات بسبب فيروس كورونا.

وسيكون البوستر الرسمى لمهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ76، صورة لجاك جاروفالو للممثلة الفرنسية كاثرين دينوف، من موقع تصوير فيلم La Chamade، بالأبيض والأسود، وهو فيلم أخرجه آلان كافالييه وشارك دينوف البطولة كل من ميشيل بيكولي وروجر فان هول، وتم التقاط الصورة في خلال عام 1968 على شاطئ بلدة بامبولون.

ويفتتح المهرجان اليوم بـ فيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جوني ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، يمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق شملت زوجته السابقة أمبر هيرد، الدراما تأتي من الممثلة والمخرجة مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض في دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.