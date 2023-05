شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مهرجان كان السينمائى.. قبل ساعات من حفل افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ اليوم الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى الدولى، ويستمر فى الفترة من 16 إلى 27 مايو الجارى، على أن يبدأ فى تمام الساعة 9.30 مساء بالتوقيت الفرنسى، و8.30 مساء بالتوقيت المصرى، ويشارك نحو 35 ألف مشارك من حول العالم فى الحدث الذى سيقام فى فرنسا، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد ثلاث دورات من الاحتياطات بسبب فيروس كورونا.

وسيكون البوستر الرسمى لـ مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ76، صورة لجاك جاروفالو للممثلة الفرنسية كاثرين دينوف، من موقع تصوير فيلم La Chamade، بالأبيض والأسود، وهو فيلم أخرجه آلان كافالييه وشارك دينوف البطولة كل من ميشيل بيكولي وروجر فان هول، وتم التقاط الصورة في خلال عام 1968 على شاطئ بلدة بامبولون.



بوستر مهرجان كان السينمائى الدولى

على أن يفتتح المهرجان اليوم فيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جوني ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، يمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق شملت زوجته السابقة أمبر هيرد، الدراما تأتي من الممثلة والمخرجة مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض في دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.



Jeanne du Barry

وتلعب مايوين أيضًا دور البطولة في الفيلم بصفتها Jeanne du Barry، والتي توصف بأنها "امرأة شابة من الطبقة العاملة المتعطشة للثقافة والمتعة، وتستخدم ذكاءها وجاذبيتها لتسلق درجات السلم الاجتماعي واحدة تلو الأخرى" ما يجعلها المفضلة لدى الملك "ديب".

وتترأس مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ 76 الألمانية إيريس كنوبلوك، خلفًا للإعلامي الفرنسي بيار ليسكور، وتعد كنوبلوك هى المرأة الأولى التي تترأس مهرجان كان منذ تأسيسه.

ومن المقرر أن تقدم الممثلة والمغنية كيارا ماستروياني، ابنة الممثل الإيطالي الراحل مارتشيلو ماستروياني، حفلي الافتتاح والختام للدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى الدولى، كما أنها ابنة الممثلة الفرنسية كاثرين دينوف التي يكرمها المهرجان في البوستر الرسمي.

يترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائى الدولى المخرج السويدي روبن أوستلند، ويأتي ذلك بعد خمسين عامًا على تولى الممثلة السويدية إنجريد بورجمان التي ترأّست لجنة التحكيم في عام 1973.



روبن أستولند

وكان قد حاز أوستلند على السعفة الذهبية في مايو 2022 عن فيلمه " Triangle of Sadness"، أوستلوند هو عضو منتظم في مهرجان كان، بعد أن فاز بالجائزة الأولى للمهرجان مرتين، عن فيلم "Triangle of Sadness" في عام 2022 وفيلم "The Square" في عام 2017، وقبل ذلك، قدم فيلمين في Un Certain Regard، وفيلم "Force Majeure"، الذى فاز بجائزة لجنة التحكيم.

أما عن الممثل الأميركي مايكل دوجلاس فيتلقى السعفة الذهبية في حفل الافتتاح اليوم، عن مجمل مسيرته المهنية في عالم السينما، شارك دوجلاس في مهرجان كان خلال السنوات الماضية من خلال 4 أفلام التي شاركت في المسابقات الرسمية، على أن يعرض مع التكريم فيلم وثائقي تحت اسم " Michael Douglas: The child Prodigy، للمخرج الفرنسي أمين مِستاري .



مايكل دوجلاس

ويشارك في الدورة الـ 76 لـ مهرجان كان السينمائى هذا العام الممثل الأمريكي هاريسون فورد، حيث يجسد من جديد شخصية إنديانا جونز، عالم الآثار المغامر من خلال الجزء الخامس من السلسلة الذى سيعرض تحت اسم Indiana Jones and The Dial of Destiny.