شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عبد المنعم عن حريق شقتها: نار اشتعلت فى ستارة غرفة ابنتى وكلنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مروة عبد المنعم تفاصيل الحريق الذى نشب فى شقتها خلال الساعات الماضية، موضوحة لـ"الخليج 365" أن ما حدث هو اشتعال النار بسبب الشمعة المتواجدة فى غرفة ابنتها حور فى الستارة وابنتها كانت نائمة، مؤكدة أنهم لحقوا الحريق ولم يحدث أى أضرار وكل من فى المنزل بخير"..

وكانت مروة عبد المنعم قد نشرت صوراً من الحريق على حسابها بموقع فيس بوم وقالت: "شكراً جدا لكل الناس اللي اتصلت بيا عشان تطمن.. الحمد لله والشكر ليك يا رب، وسبق وكتبت :"في لحظة، أوضة بنتي حور بتتحرق، حاجة مرعبة أوي، قدر الله وما شاء فعل".



مروة عبد المنعم

وقدمت الفنانة مروة عبد المنعم عرضًا مسرحيًا استعراضيًا، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً خاصة من خلال فئة الأطفال، ويحمل العرض اسم "رابونزل" هو عرض راقص غنائي عائلي، من بطولة النجمة مروة عبد المنعم، ومن إخراج المخرج محسن رزق، ويعتبر جزءا من مجموعة من المسرحيات للمسرح العائلي.

وكانت مروة علد المنعم قد حلت ضيفة على برنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة dmc، مع الإعلاميتين جاسمين طه ونهى عبد العزيز وكشفت إن اختفاءها على مدارالسنوات الماضية يعود إلى ظروف خاصة، مضيفة: "قررت العمل بقوة فردية من خلال السوشيال ميديا لحين طلبها في أعمال سينمائية وتليفزيونية".

وأشارت مروة عبد المنعم إلى أنها أنها كانت تحلم بأن تكون ممثلة استعراضية مثل الفنانتين "نيللي وشريهان"، بجانب هوسها بتقديم أعمال أطفال، ومن هنا قررت دخول تلك المساحة" التي وصفتها بالفارغة تماما في الوقت الحالي، فاتجهت إلى أعمال قصيرة تناسب الأسرة والطفل، مؤكدة أن كبار السن انبهروا بأعمال مسرح الطفل التى قدمتها أكثر من الأطفال أنفسهم، نظرا لجودة الشخصيات المقدمة في العمل المسرحى.