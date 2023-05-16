شكرا لقرائتكم خبر عن صراع المليونيرات.. خلاف بين كيم وكورتنى على المال فى حلقة Kardashians والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك صراعا قائما بين الشقيقتين كارداشيان كيم وكورتنى، ومن هنا أطلق عليهما المتابعون "صراع المليونيرات"، وهو الخلاف الذى ستنشره منصة "هولو" فى برنامجها الشهير "Kardashians".

وفى فيلم قصير حول الحلقة الجديدة للبرنامج المثير للجدل، يبدو أن خلافًا كبيرًا نشب بين كيم وشقيقتها كورتني، حول قضية تعود إلى عام 2022.

ووفقا لكورتنى استغلت كيم حفل زفاف شقيقتها في إيطاليا، قبل عام، للقيام بصفقة عمل خلال حفل الزفاف، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن كيم كارداشيان أتمت صفقة للمشاركة في تأسيس شركة الملابس الجديدة "تشاو كيم"، بالتعاون مع دار دولتشي أند جابانا.



كيم وكورتني

وكانت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة دولتشي أند جابانا، الراعية الرسمية لحفل زفاف كورتني من ترافيس باركر، فى مايو 2022، واتهمت كورتني شقيقتها بأنها سرقت اللحظة المهمة في حياتها، وهي حفل الزفاف، من أجل عقد صفقة عمل.

وقالت كورتني في الحلقة التي ستبث قريبا: "لا توجد حدود.. لا يوجد احترام تجاهى"، فيما لم تكشف بعد تفاصيل الأزمة بين الشقيقتين.