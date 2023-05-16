شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا غنائيا فى دبى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائى ضخم فى الإمارات يوم السبت المقبل الموافق 20، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

وروجت أنغام للحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت فيديو ترويجي للحفل، معلقة عليه: "أهل الإمارات الحبيبة وحشتوني، في انتظار لقائكم بكل الحب والشوق في دبي دار الحي، نلتقي يوم 20 مايو في ارينا – دبي".

يذكر أن أنغام أحيت الخميس الماضي حفلا غنائيا يحمل شعار كامل العدد في الكويت، حيث افتتحت أولى حفلات مهرجان "صيف الكويت"، برفقة الفنان تامر عاشور الذي قدم الفقرة الأولى من الحفل، قبل أن تصعد أنغام لتقدم الفقرة التالية، وقاما خلال الحفل بتقديم ديو لأغنيتها الشهيرة "لوحة باهتة" وسط تفاعل وترديد الجمهور.

وطرحت النجمة أنغام، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

كما طرحت مؤخرًا أغنية "خلينى شوية معاك" على "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان توزيع خالد عز، وميكس وماستر أمير محروس.