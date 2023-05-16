شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لأعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية قبل ساعات من افتتاح "كان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لـ مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ76، إلى محيط المهرجان استعدادا لحفل الافتتاح الذى سيقام خلال ساعات.

والتقط المصورون صورة لـ أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي ويتوسطهم رئيس اللجنة روبن أوستلوند، والأعضاء هم، بول دانو، بري لارسون، مريم التوزاني، دينيس مينوشيه، رانجانو نيوني، عتيق رحيمي، داميان زيفرون، جوليا دوكورناو.



أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى الدولى

على أن تبدأ اليوم الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى الدولى، ويستمر فى الفترة من 16 إلى 27 مايو الجارى، على أن يبدأ فى تمام الساعة 9.30 مساء بالتوقيت الفرنسى، و8.30 مساء بالتوقيت المصرى، ويشارك نحو 35 ألف مشارك من حول العالم فى الحدث الذى سيقام فى فرنسا، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد ثلاث دورات من الاحتياطات بسبب فيروس كورونا.

ويفتتح المهرجان اليوم بـ فيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جوني ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، يمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق شملت زوجته السابقة أمبر هيرد، الدراما تأتي من الممثلة والمخرجة مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض في دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.

وسيكون البوستر الرسمى لـ مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ76، صورة لجاك جاروفالو للممثلة الفرنسية كاثرين دينوف، من موقع تصوير فيلم La Chamade، بالأبيض والأسود، وهو فيلم أخرجه آلان كافالييه وشارك دينوف البطولة كل من ميشيل بيكولي وروجر فان هول، وتم التقاط الصورة في خلال عام 1968 على شاطئ بلدة بامبولون.