شكرا لقرائتكم خبر عن "بتدافع عن جمهورها".. صراخ تايلور سويفت على المسرح يثير الجدل "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حادث غريب، لفتت النجمة العالمية تايلور سويفت، النظر لها بعد صراخها على المسرح أثناء حفلها الأخير، وذلك بسبب ما فعله أحد أفراد الأمن، فحسب ما نشره موقع independent اضطرت سويفت للتوقف عن الغناء أكثر من مرة خلال حفل أحيته ضمن جولتها العالمية Eras، لتصرخ على أحد أفراد الأمن وتنهاه عن مضايقة الجمهور.

وارتفع صوت مغنية البوب (33 عاما)، فى وجه الحارس، الذى شوهد في لقطة جديدة وهو يلوح بيديه لمتفرجة شابة متحمسة، بينما كانت تغني أغنية Bad Blood في ملعب لينكون فاينانشال فيلد، الواقع في جنوب مدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا.

أدرك الجمهور أن نوبة الغضب التي انتابت تايلور أثناء غنائها كانت بسبب تصرفات الحارس وطريقة تعامله مع إحدى المتفرجات، وقد نجح بعض الأشخاص الذين دققوا باللقطات المصورة التى أظهرت الواقعة في تحديد اللحظة التى أدت إلى تدخل تايلور.

وبحسب روايات حاضرى الحفل، فإن الفتاة التي كان يستهدفها الحارس لم تفعل شيئا، بل كانت تقوم فقط بالقفز لأعلى ولأسفل قبل أن يبادر فرد الأمن بمحاولة إيقافها، وهو ما لاحظته تايلور وشعرت بغضب من أجلها، ما اضطرها للتدخل ومطالبة الحارس بالتوقف.

وبعد هذا الموقف المحرج الذى تعرض له الحارس إثر تدخل تايلور بشكل مباشر، سرعان ما غادر الحارس المكان بعد تلقيه تعليمات بذلك من بعض أفراد الأمن الآخرين.

ورصدت الكثير من الكاميرات في الحفل تلك اللحظات التي خرجت فيها تايلور عن مود الحفل والغناء بعدما استشاطت غضبًا جراء تصرف الحارس، إذ ظهرت وهي تقول: "حسنا، توقفوا" أثناء وقوفها على حافة المسرح، مضيفة: "دعها فهي لم تفعل أى شيء".



تايلور سويفت تصرخ على المسرح

وأظهر مقطع قيام الحارس، الذى كان يرتدى نظارة وقبعة، وهو يهرول باتجاه مجموعة من الجماهير كانت تقفز عند الحاجز، ثم قيامه برفع ذراعيه لإخراج الفتيات ، وحينها بدأت تصرخ تايلور في اتجاههم.

وتحدث أيضا ملتقط هذا الفيديو قائلا: "لعلم الجميع أيضا أن هذا الحارس نفسه كان يثير ضيق وانزعاج الفتيات على مدار الحفل كلما اقتربن من الحاجز"، وهو ما أكد عليه آخرون بشكواهم من طريقة تعامل أفراد الأمن معهم بشكل عدوانى.