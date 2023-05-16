شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر بنطلون جينز وجاكت فى تاريخ السينما بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن حصول عادل إمام على لقب الزعيم من فراغ فعدد أعماله الذى تخطى الـ160 عملا ما بين سينما ومسرح ودراما الشاهد على هذه النجومية التى لا ينافسه فيها أحد، وتمكن إمام من أن يحصل على لقب الزعيم منفرداً بأعماله، كما انفرد أيضاً بإطلالاته ببنطلون جينز فى أعماله الفنية ليصبح أشهر ممثل ارتدى بنطلون جينز فى كل أعماله، وارتدى أيضا جاكت جينز.

وبالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاد عادل إمام نرصد لكم بالصور أشهر الأعمال التى ظهر فيها بلوك واحد سواء بارتداء البنطلون على تيشيرت أبيض أو بارتداءه على جاكيت بدلة.

ففى أشهر أعماله المسرحية ظهر إمام بالبنطلون الجينز، منها كانت الشخصيات التى يقدمها سواء شخص بسيط أو غنى ويمتلك نفوذا، ففى "الواد سيد الشغال" و"الزعيم" حتى آخر عمل مسرحى مع الفنانة شرين سيف النصر "بودى جارد" ظهر بنفس البنطلون.

أما فى أعماله السينمائية فرغم وجود ستايلست، بطبيعة حال أى عمل، إلا أنه ظل محتفظا بهذا الاستايل البسيط منذ بداية التسعينيات تقريباً، لأن ما سبق هذه الفترة كانت البنطلونات القماش هى المسيطرة، من فيلم "جزيرة الشيطان" مروراً "بحنفى الأبهة" إلى "اللعب مع الكبار" و "بخيت و عديلة" حتى أفلام الألفينات، و"عريس من جهة أمنية "، "حسن و مرقص"، "بوبوس".

أما عن الأفلام التى اضطر فيها الزعيم إلى التقيد بلوك البدلة دون الاستعانة ببنطلونه الشهير فهى معدودة على صوابع اليد الواحدة ويمكن حصرها فى "طيور الظلام" و"أمير الظلام" و"الإرهاب و الكباب".















