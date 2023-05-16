شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يختتم جولته الفنية بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم النجم محمد رمضان جولته الفنية في عدد من الولايات الأمريكية، بالحفل الفني الكبير الذي أقيم في ولاية اتلانتيك ستي نيو جيرسي، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ورافق اختتام هذه الجولة الفنية والتي حققت نجاحا كبيرا، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك، ليتم الإعلان بعد هذا اللقاء عن إقامة حفل فني كبير في مدينة رام الله.

يذكر أنه يُعرض حاليا للنجم محمد رمضان فيلم "هارلي" الذى حقق نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية منذ بداية عرضه في السينمات المختلفة، حيث اقتربت إيرادات الفيلم من الـ33 مليون جنيه.

فيلم هارلى بطولة كل من: محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، حسنى شتا، مي كساب، نشوى بلال، إسماعيل فرغلى، باسل الزارو وحازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي" مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

كما حقق النجم محمد رمضان نجاحا كبيرا في شهر رمضان، من خلال مسلسل "جعفر العمدة" بطولة كل من: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.