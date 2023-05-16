شكرا لقرائتكم خبر عن لقب بـ "شيخ الكار".. أشهر أعمال المخرج السورى الراحل هشام شربتجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المخرج السورى هشام شربتجى اليوم عن عمر يناهز 75 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، ويعد شربتجي من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الخمس والعشرين سنة الأخيرة، وابنته المخرجة الشهيرة رشا شربتجى.

وحصل الراحل على بكالوريوس أكاديمية الفنون (المعهد العالي للفنون المسرحية) بالقاهرة، بعدها سافر إلى ألمانيا حيث أكمل دراسته، ولديه مكتبة من الأعمال التلفزيونية البارزة مثل مسلسلات "مرايا" و"عيلة خمس نجوم" و"عيلة ست نجوم" و"عيلة سبع نجوم" و"يوميات مدير عام" و"أسرار المدينة"، وغيرها من الأعمال التي نالت شعبية واسعة في سوريا والعالم العربي.كما لاقت أعماله رواجاً كبيراً في كافة البلدان العربية بسبب الطابع الكوميدي الذي حملته.

ويلقب الراحل بـ "شيخ الكار"، كما له البصمة الأكبر عندما أطلق مع ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة، ومن ثم سلسلة أعمال أخرى أهمها جميل وهناء، وعيلة 5 نجوم، وغيرها الكثير.

وقد أصدرت نقابة الفنانين في سورية بيانا تنعي المخرج الكبير هشام شربتجي.